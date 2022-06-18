200萬劑Novavax要來了！最快7月到貨、中下旬可開打

▲美國生產的次單位蛋白疫苗Novavax。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

預防接種諮詢委員會（ACIP）3月決議Novavax只要通過食藥署EUA，就能納入成人接種劑型，昨晚食藥署專家會議核准輸入。我國已向COVAX平台訂購200萬餘劑，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前仍在敲定履約到貨時程，但已先將疫苗通過EUA一事回報平台，希望能在7月到貨、7月中下旬開打。

美國次單位蛋白疫苗Novavax上月向台灣申請EUA，食藥署昨日召開專家會議審查，與會專家經審查Novavax疫苗的品質、安全及療效資料，核准Novavax疫苗專案輸入，適用於18歲以上成人主動免疫接種以預防COVID-19，用法用量為施打兩劑，每劑0.5毫升(含5毫克的SARS-CoV-2棘蛋白)，兩劑施打間隔3週。

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昨日食藥署另通過幼兒莫德納疫苗EUA，可適用於6個月至5歲兒童的基礎接種，施打兩劑，每劑0.25 ml(含25微克的mRNA)，施打間隔28天，下週會再提到ACIP專家會議中討論。

羅一鈞提到，幼兒默德納疫苗原本就在採購合約中，已經與其洽談到貨事宜，等確定後就會與國人宣布，若ACIP通過後，希望能在7月份開打。

至於不少家長關心的幼兒BNT疫苗，羅一鈞提到，該疫苗為新包裝與劑型，需要重新擬定採購合約，並經過食藥署EUA審核通過後才能供國人接種。目前合約已由指揮中心洽談中，也請廠商盡快將相關資料送食藥署審查。