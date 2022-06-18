疫情緩步下降！「確診地圖曝光」新北77萬最多　本土累計破323萬例

▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）

記者朱祖儀／綜合報導

今（18）日全台新增5萬3643例本土個案，分布在22縣市，其中台中市確診病例最多，但目前疫情已漸漸趨緩，各縣市確診數均在萬例以下。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」，看到六都仍為深咖啡色的區塊，今年累積確診均超過20萬例以上。

指揮中心表示，今日新增5萬3643例本土病例，個案分布為台中市7983例、高雄市7579例、新北市6398例、台南市5322例、桃園市4611例、彰化縣4247例、台北市3463例、屏東縣2512例、雲林縣1535例、苗栗縣1320例、新竹縣1243例、南投縣1220例、嘉義縣1094例、宜蘭縣963例、新竹市888例、花蓮縣809例、嘉義市752例、基隆市663例、台東縣609例、澎湖縣245例、金門縣162例、連江縣25例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」來看，從今年1月1日統計至今，全台累積323萬0651例本土病例，六都均已超過20萬例以上，其中累積確診數最多的仍為新北市77萬0715例，其次為桃園市38萬8281例、高雄市35萬3553例、台中市34萬7053例、台北市33萬3019例，第六名則為台南市20萬5673例。

▲羅一鈞表示，中南部疫情也在逐漸趨緩。（圖／指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日本土疫情比昨日下降2.8%，病例最多的台中市、高雄市降到8千例以下，從整體趨勢可看出中南部均呈緩降情形，專責與負壓病房的空床率也有回升趨勢，除了南區依然在32.4%外，中區、高屏區、東區都有4成以上。