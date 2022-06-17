「潮」玩基隆24小時這樣逛　不斷電行程報你知　

記者蒲世芸／綜合報導

還在煩惱不知道要去哪裡玩嗎？想體驗最潮、最好玩的活動，現在只要來到基隆就可以感受到。2022城市博覽會在基隆熱鬧登場，從6/10～6/19為止，一共分為四大展區，分別為A國門展區、B正濱展區、C海科展區、K沙灣展區環繞整個基隆為主軸，主打「整個基隆都是展場」，不管是喜歡看靜態展覽，還是想和三五好友一同感受基隆夜晚的魅力，來體驗夜晚光雕秀定時展演，通通可以一次滿足，帶你穿越基隆的歷史與文化氛圍，來一場豐盛的視覺饗宴。

▲熱門打卡地標也換上了全新面貌。

基隆市長林右昌也親自來到現場掛保證，和大家分享起自己最愛的行程。包括色彩屋、太平青鳥書店與國門廣場；還推薦大家「基隆24小時不斷電」行程，從天亮一路玩到天黑都沒問題。位於正濱漁港的色彩屋，來到這裡除了要打開手機，將網美照拍爆記憶體；絕對不能錯過的，當然還有美味小吃。正濱遊客中心戶外廣場這邊，匯聚了異國文化風格餐車，再融入基隆海港文化，打造專屬基隆才吃得到的限定美味。另外在6/6才啟用的國門廣場，一來到此不僅可以欣賞到由藝術家朱銘所設計的裝置藝術，晚上還有水舞秀表演；除此之外不能錯過的還有擁有「基隆好萊塢」之稱的熱門打卡地標，這次也換上全新面貌，以山海城為主題，從基隆出發，開啟對城市未來的想像。

▲▼基隆市長林右昌親自為大家推薦好玩又好拍景點。

如果對於歷史有相當程度的喜愛，那絕對不能錯過「西二倉庫」。這裡擁有90年的歷史，一路見證基隆成長過程，結合許多在地元素來呈現新與舊之美，用老倉庫來訴說基隆的曾經。基隆城市博覽會一展開，就吸引到來自各地的民眾前來，全新蛻變絕對讓你耳目一新，從白天一路玩到晚上感受不一樣的基隆。不妨趕緊帶著家人與好友把握展期，來到基隆尋寶探險吧。