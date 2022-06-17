味道與歷史的交疊！基隆美食的混血基因解密

▲用飲食認識基隆！來正濱展區揭秘基隆美食的混血基因。（圖／基隆市政府提供，下同）



記者張惠媛／基隆報導

基隆城市博覽會倒數中！你來基隆了嗎？2022城市博覽會在基隆盛大舉行，主題「起點城市」，從基隆作為台灣諸多歷史性事件起點的角色出發，將最在地的歷史文化和山海特色濃縮在4個展區中，國門展區、正濱展區、沙灣展區、海科展區，整個城市都是展區，展現海港山城的城市性格，還沒來參加城市博覽會，這個週末把握時間來趟基隆，從基隆獨有的美味開始，透過味蕾認識這座雨都的數百年歷史，最後48小時，一次攻下兩大展區的路線加上私房景點大公開，無痛安排一日輕旅行最chill！

▲「有一種味道在基隆上岸」特展地點位於漁會正濱大樓。



身為大航海時代北台灣與世界接軌的第一站，基隆港乘載了人流與貨物的來往，各種美食滋味也隨浪潮來到基隆上岸，成為移民族群匯聚且充滿移民美味的城市，這些滋味跟著人們一起在基隆落地生根、延續至今，這些「混血」基因也在往後的時光裡逐漸佔有一席之地。在基隆，有幾個具有歷史意義和代表性的「味道」，漁會正濱大樓「有一種味道在基隆上岸」特展，透過三間主題展間，邀請慢食達人徐仲、有「年輕耆老」之稱的基隆在地飲食專家曹銘宗共同策劃，以「味道」作為線索，一探基隆美食秘密。

▲展區介紹基隆的沙茶咖哩、咖啡與糕餅。



咖哩沙茶展區以街邊小吃攤為概念，擺放桌椅、牆上的菜單與照片，一一細數基隆的咖哩滋味與沙茶交融的身世由來，咖哩炒麵在基隆人的日常飲食中相當常見，原來也跟移民歷史有關；傳統糕餅展區帶你一窺基隆特色糕餅文化，並由知名咖啡店「丸角自轉生活咖啡」限時駐點，用一杯咖啡的時間了解基隆傳統糕餅的故事；說到咖啡，基隆人喝咖啡的歷史甚早，這次的展覽中不可或缺地規劃了港都咖啡展區，和在地團體雨都漫步合作，從雨都漫步對基隆咖啡文化的深入研究出發，講述順應基隆港繁盛過往而帶起的咖啡浪潮，另邀請知名攝影師陳敏佳用鏡頭捕捉基隆在地25家獨具風格的咖啡店，特殊的咖啡文化形塑這座城市充滿咖啡香的印象。

▲▼西班牙考古遺址位於和平島，驚人的歷史重現世人眼前。



來到正濱展區，當然不能錯過西班牙考古遺址「諸聖教堂」，1626年西班牙人佔領和平島，便在此地建造聖薩爾瓦多城和諸聖教堂，2019年5～12月間陸續出土的有墓葬遺跡，還有圓山文化、十三行文化遺址，見證大航海時代就與國際接軌的基隆過往。

▲正濱漁港。

▲阿根納造船廠。



▲社寮東砲台。



▲和平島公園。



▲忘憂谷。



基隆處處是故事，來感受基隆的多元文化魅力和山海構築的氛圍，有幾個口袋名單可要先收起來！阿根納造船廠為荒廢的造船廠建築，強烈的廢墟風格彷彿置身電影場景，更是社群平台上人氣爆表的打卡熱點；社寮東砲台見證基隆重要的軍事地位，也是基隆相當重要的古蹟；和平島公園除了有無敵海景之外，奇石林立、地質景觀豐富，還規劃了親子泳池及寵物泳池，每到假日都有吸引許多慕名而來的遊客；忘憂谷位於八斗子漁港旁，來到這裡可以看見船隻航行，還能眺望遠處的基隆嶼，走在環狀的稜線與山谷步道上，看著不需要套濾鏡的美景，心情都開闊了起來。

2022城市博覽會讓基隆市討論度爆表，還沒來參與城市博覽會的人快點把握時間，把身邊親友都一起call來，共襄盛舉這場雨都盛宴。