　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

味道與歷史的交疊！基隆美食的混血基因解密

▲▼城市博覽會,基隆,正濱展區,美食,沙茶咖哩,咖啡,糕餅。（圖／基隆市政府提供）

▲用飲食認識基隆！來正濱展區揭秘基隆美食的混血基因。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者張惠媛／基隆報導

基隆城市博覽會倒數中！你來基隆了嗎？2022城市博覽會在基隆盛大舉行，主題「起點城市」，從基隆作為台灣諸多歷史性事件起點的角色出發，將最在地的歷史文化和山海特色濃縮在4個展區中，國門展區、正濱展區、沙灣展區、海科展區，整個城市都是展區，展現海港山城的城市性格，還沒來參加城市博覽會，這個週末把握時間來趟基隆，從基隆獨有的美味開始，透過味蕾認識這座雨都的數百年歷史，最後48小時，一次攻下兩大展區的路線加上私房景點大公開，無痛安排一日輕旅行最chill！

▲▼城市博覽會,基隆,正濱展區,美食,沙茶咖哩,咖啡,糕餅。（圖／基隆市政府提供）

▲「有一種味道在基隆上岸」特展地點位於漁會正濱大樓。

身為大航海時代北台灣與世界接軌的第一站，基隆港乘載了人流與貨物的來往，各種美食滋味也隨浪潮來到基隆上岸，成為移民族群匯聚且充滿移民美味的城市，這些滋味跟著人們一起在基隆落地生根、延續至今，這些「混血」基因也在往後的時光裡逐漸佔有一席之地。在基隆，有幾個具有歷史意義和代表性的「味道」，漁會正濱大樓「有一種味道在基隆上岸」特展，透過三間主題展間，邀請慢食達人徐仲、有「年輕耆老」之稱的基隆在地飲食專家曹銘宗共同策劃，以「味道」作為線索，一探基隆美食秘密。

▲▼城市博覽會,基隆,正濱展區,美食,沙茶咖哩,咖啡,糕餅。（圖／基隆市政府提供）

▲展區介紹基隆的沙茶咖哩、咖啡與糕餅。

咖哩沙茶展區以街邊小吃攤為概念，擺放桌椅、牆上的菜單與照片，一一細數基隆的咖哩滋味與沙茶交融的身世由來，咖哩炒麵在基隆人的日常飲食中相當常見，原來也跟移民歷史有關；傳統糕餅展區帶你一窺基隆特色糕餅文化，並由知名咖啡店「丸角自轉生活咖啡」限時駐點，用一杯咖啡的時間了解基隆傳統糕餅的故事；說到咖啡，基隆人喝咖啡的歷史甚早，這次的展覽中不可或缺地規劃了港都咖啡展區，和在地團體雨都漫步合作，從雨都漫步對基隆咖啡文化的深入研究出發，講述順應基隆港繁盛過往而帶起的咖啡浪潮，另邀請知名攝影師陳敏佳用鏡頭捕捉基隆在地25家獨具風格的咖啡店，特殊的咖啡文化形塑這座城市充滿咖啡香的印象。

▲▼城市博覽會,基隆,正濱展區,美食,沙茶咖哩,咖啡,糕餅。（圖／基隆市政府提供）

▲▼西班牙考古遺址位於和平島，驚人的歷史重現世人眼前。

▲▼城市博覽會,基隆,正濱展區,美食,沙茶咖哩,咖啡,糕餅。（圖／基隆市政府提供）

來到正濱展區，當然不能錯過西班牙考古遺址「諸聖教堂」，1626年西班牙人佔領和平島，便在此地建造聖薩爾瓦多城和諸聖教堂，2019年5～12月間陸續出土的有墓葬遺跡，還有圓山文化、十三行文化遺址，見證大航海時代就與國際接軌的基隆過往。

▲▼城市博覽會,基隆,正濱展區,美食,沙茶咖哩,咖啡,糕餅。（圖／基隆市政府提供）

▲正濱漁港。

▲▼城市博覽會,基隆,正濱展區,美食,沙茶咖哩,咖啡,糕餅。（圖／基隆市政府提供）

▲阿根納造船廠。

▲▼城市博覽會,基隆,正濱展區,美食,沙茶咖哩,咖啡,糕餅。（圖／基隆市政府提供）

▲社寮東砲台。

▲▼城市博覽會,基隆,正濱展區,美食,沙茶咖哩,咖啡,糕餅。（圖／基隆市政府提供）

▲和平島公園。

▲▼城市博覽會,基隆,正濱展區,美食,沙茶咖哩,咖啡,糕餅。（圖／基隆市政府提供）

▲忘憂谷。

基隆處處是故事，來感受基隆的多元文化魅力和山海構築的氛圍，有幾個口袋名單可要先收起來！阿根納造船廠為荒廢的造船廠建築，強烈的廢墟風格彷彿置身電影場景，更是社群平台上人氣爆表的打卡熱點；社寮東砲台見證基隆重要的軍事地位，也是基隆相當重要的古蹟；和平島公園除了有無敵海景之外，奇石林立、地質景觀豐富，還規劃了親子泳池及寵物泳池，每到假日都有吸引許多慕名而來的遊客；忘憂谷位於八斗子漁港旁，來到這裡可以看見船隻航行，還能眺望遠處的基隆嶼，走在環狀的稜線與山谷步道上，看著不需要套濾鏡的美景，心情都開闊了起來。

2022城市博覽會讓基隆市討論度爆表，還沒來參與城市博覽會的人快點把握時間，把身邊親友都一起call來，共襄盛舉這場雨都盛宴。

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
骨瘦如柴！彰化3兄弟躺地上不省人事　緊急送醫
首宗「貓傳人」！確診貓咪打噴嚏　獸醫發燒確診
少女打119遭性侵枉死　淫消防員懲戒結果曝
勇士封王！他發2000片雞排「地點、通關密碼」曝
梁云菲羞認見面2次「直接全壘打」：總要試車吧
IKEA最頂竟不是肉丸！　網推爆「3項低調神品」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不一樣的基隆在這裡！6／10～6／19城市博覽會尋寶去

台南確診+5465！　黃偉哲再度呼籲市民施打疫苗

5個月內國道二次事故「增1死9傷」　反光背心評估納新車標配

勇士封王！他發2000片雞排「地點、通關密碼」曝　金主身分超大咖

華信金門飛台北班機　運送嬌客「栗喉蜂虎棄蛋」用這招

32年前小學學雜費！她曬「不到700元」收據...嘆：回不去了

總統都吃這些菜！大廚曝國宴菜秘辛　料理禁止出現「這3物」

守護5歲至17歲青少年健康　宜蘭7／2起第18波快打站開打

雲林宣布公立學校線上教學到暑假　幼兒園可自行決定是否實體

味道與歷史的交疊！基隆美食的混血基因解密

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

妻不堪長期遭家暴持刀殺夫　呆坐現場呢喃：忍無可忍...

台南確診+5465！　黃偉哲再度呼籲市民施打疫苗

5個月內國道二次事故「增1死9傷」　反光背心評估納新車標配

勇士封王！他發2000片雞排「地點、通關密碼」曝　金主身分超大咖

華信金門飛台北班機　運送嬌客「栗喉蜂虎棄蛋」用這招

32年前小學學雜費！她曬「不到700元」收據...嘆：回不去了

總統都吃這些菜！大廚曝國宴菜秘辛　料理禁止出現「這3物」

守護5歲至17歲青少年健康　宜蘭7／2起第18波快打站開打

雲林宣布公立學校線上教學到暑假　幼兒園可自行決定是否實體

味道與歷史的交疊！基隆美食的混血基因解密

IKEA最頂不是肉丸！　「3項低調神品」被推爆：吃一次就愛上

柴犬肚皮黏地板散熱　爸笑：他本來要進店裡吹冷氣

保險業H1花254億買商用不動產　創同期新高

CHANEL縮小版19、口蓋包萌翻！「工坊系列」建築線條貫穿華麗曝光

大阪身心診所26死縱火案已半年！嫌犯「拉人陪葬」　骨灰至今無人領　

飛鏢店當掩護！他進口大陸煙油「分裝販售」　6個月獲利破百萬

Lulu心疼吳宗憲「他內心可能很難受」：像照顧我們的爸爸

甘正智：天方能源要做電力Shopping Mall

熱氣球嘉年華入園有優惠　台東縣民百元無限次進出

獨漏張善政？　「邱、羅、呂」合體行銷桃園水蜜桃

強化火災搶救及無線電轉播收訊　南消辦測試演練

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

台中醉婦「爬」進居酒屋　跪姿露乳尷尬了

快訊／增154例死亡！今本土+55187

好市多上架夯鞋　網見價錢吐血了

銀行開戶別選木頭章　行員曝2危機

快訊／本土+55187「各縣市分佈曝光」

二次確診女1原因控1922廢物：我要出門

陳時中咳到「骨頭痛」！名醫分析2病況

振興醫院院長魏崢確診　「懂了為何有人想安樂死」

腎臟專科醫喊「咖啡綠茶都是水」　網傻：被騙好多年

「好市多759元夯鞋」驚見排隊退貨？網卻喊合理

人妻確診後「性慾增強」！他嚇到發文求救

中山女高清寒生考上台大　聽到爸爸癌末想休學

孕媽備註「不要火鍋料」　店家1舉動...萬人喊吃爆

更多熱門

相關新聞

基隆連續6天9百例以下　市民廣場篩檢站將停止服務

基隆連續6天9百例以下　市民廣場篩檢站將停止服務

中央疫情指揮中心17日公布國內本土病例，新增5萬5187例，基隆新增663例，外縣市通報126例，占19％。市長林右昌表示，連續六天9百例以下，專責病床空床率，首度破5成，疫情持續收斂，為有效運用醫護人力資源，市民廣場篩檢站，自明18日起，功成身退停止服務。

6/10～6/19城市博覽會尋寶去

6/10～6/19城市博覽會尋寶去

超商「特濃拿鐵買1送1」爽喝3天

超商「特濃拿鐵買1送1」爽喝3天

基隆市民廣場篩檢站6/18停止服務

基隆市民廣場篩檢站6/18停止服務

正國會提他選新北市長　林右昌：目前先把市政做好

正國會提他選新北市長　林右昌：目前先把市政做好

關鍵字：

城市博覽會基隆正濱展區美食沙茶咖哩咖啡糕餅

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

7歲兒早上畢典！晚上陳彥翔親手燒死他

梁云菲羞認見男友2次就約進房！

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

李㼈18歲絕美女兒要上大學了！

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面