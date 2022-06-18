鐵道局施工頻出包！鳴日號震動+擦撞區間車　交長下令嚴懲

▲鐵道局台南鐵路地下化工程出包，懸樑碰撞圍籬擦撞上區間車。（圖／翻攝臉書社團靠北台鐵）

記者李姿慧／台北報導

鐵道局工程出包，今上午11時38分，鐵道局正在台鐵台南路段施作地下化工程，吊掛懸鋼時碰觸到圍籬進而入侵路線，一列區間車剛好行駛而來，煞車不及擦撞上，所幸全車旅客平安。對此，交通部長王國材下令交通部路政司展開調查並嚴懲。

今上午11時38分一列3167次區間車行駛至台南=保安間東正線，施工圍-傾斜突然侵入路線，3167次剎車不及猛然撞上，車輛輕微擦傷，所幸全車旅客無人受傷，列車延誤7分鐘發車。

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▲▼鐵道局施工懸鋼撞上圍籬入侵路線，區間車剎車不及撞上。（圖／記者李姿慧翻攝）

鐵道局證實，當時正在施作台南地下化工程，施工人員吊掛懸鋼時，因晃動不小心碰撞到圍籬，擦撞到區間車，列車延誤7分鐘，初步了解，施工人員都有按照SOP標準作業施工，但後續仍會進行相關檢討和改善。

由於6月11日鐵道局在台鐵南平-萬榮間施作雙軌化工程，也因未通知台鐵工務段陪同用砸道車施作，僅採人工砸道，導致砸道不實路基鬆動，險讓鳴日號出軌，如今又發生施工出包擦撞區間車意外。

▲鐵道局施工懸鋼撞上圍籬入侵路線，區間車剎車不及撞上受損。（圖／記者李姿慧翻攝）

交通部長王國材表示，鐵道局近期施工接連出狀況，已要求路政司展開調查並嚴懲。已與鐵道局長伍勝園討論相關改善措施，要求立即改善，另他也已要求伍局長立即南下處理。。