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工會發文台鐵爭取加薪5成　無共識送勞資爭議「擬發起罷工投票」

▲▼台鐵進行路線安全查核。（圖／台鐵提供）

▲台鐵113年1月公司化，工會提出加薪5成訴求，若勞資無共識將送爭議調解，不排除發起罷工投票。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年公司化在即，勞資已啟動針對公司化16項子法協商相關準備作業，台鐵企業工會也出招，昨(6/16)也正式發文給台鐵局，要求公司化後所有員工調薪50%，若無法達成協議，將送勞資爭議。台鐵工會表示，若送勞資爭議將由勞動局仲裁，工會不排除最後可走向發起罷工投票。

台鐵企業工會昨發文給台鐵局，工會指出，因應台鐵公司化，為能留住人才和提升員工士氣，工會要求所有員工調薪提高50%，請台鐵局與工會協調，若無法達成協議，將逕送勞資爭議處理。

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工會強調，根據台鐵局統計，新進人員在1年內離職比例在2013年超過2成，這幾年更達到3成，薪資待遇低是留不住人才主因，人力結構嚴重M型化，技術傳承出現斷層，嚴重影響行車安全。

▲▼台鐵工會發文給台鐵要求加薪5成。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲台鐵工會發文給台鐵要求加薪5成。（圖／記者李姿慧翻攝）

台鐵工會指出，台鐵局薪資相較其他國營企業譬如中油、台電和郵政公司，光底薪就少了萬元以上，員工須靠加班費和各類津貼才有相對較高收入，賺的是「血汗錢」，薪資結構完全不合理，新進人員無法承受須長期加班才能勉強維持家庭生計，還要犧牲健康與家庭時間，因此都轉考其他國營企業或高普考，留不住人才，因此依照目前物價變動水準，工會要求加薪5成。

台鐵工會秘書吳長智表示，工會已發文給台鐵局提出薪資結構加薪5成要求，如何調整大家都可以坐下來談，但若無法達成協議，工會將送勞資爭議，屆時將由勞動局仲裁，工會不排除未來可發起罷工投票，超過5成同意罷工，就可以選擇一段期間罷工，就這不是只是單一國定假日不出勤和依法休假而已。

台鐵局則表示，有關台鐵工會建議調整薪資一節，台鐵局將於接到公文後，向工會了解其訴求。台鐵對公司化後因應轉型、改革留才、及對主管人員的激勵均十分重視，將持續與工會協商，研議最佳的制度及做法。

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