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鐵道局7個月出7包還監理台鐵！網酸爆「應公司化」　學者揭問題

▲▼鐵道局施工懸鋼撞上圍籬入侵路線，區間車剎車不及撞上。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲鐵道局施工懸鋼撞上圍籬入侵路線，區間車剎車不及撞上。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

鐵道局工程7個月連出7次包，上周南平到萬榮間雙軌工程聯繫疏漏及砸道不實，鳴日號騰空跳動險出軌，今又發生台南地下化工程懸鋼壓向圍籬入侵路線，擦撞區間車，交長王國材下令嚴懲。學者質疑鐵道局負責監理台鐵，又包台鐵工程，不但球員兼裁判，風險意識也不夠。網友也酸爆「鐵道局該公司化了」。

鐵道局工程出包不斷，7個月內連出7包，包括2021年11月23日鐵道局在台南地下化工程的施工貨車出包，倒退侵入鐵軌區，所幸瞭望員發現攔下台鐵區間車；2021年12月7日也發生台南鐵路地下化工程怪手因土方鬆軟，不慎傾倒，所幸距列車行經處還有20米，未影響台鐵安全；2022年3月18日，鐵道局施作台南鐵路地下化工程，台南路段道碴凹陷10公分，影響列車慢行。

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2022年4月24日，台南鐵路地下化工程再發生路基下陷情況，影響台鐵單線通行造成部分列車延誤；2021年6月18日，高雄鐵路地下化施工過程也疑似造成周圍十多戶房屋及道路出現毀損；2022年6月11日台鐵鳴日號觀光列車在行經南平－萬榮間，列車車輪竟騰空跳動，鐵道局坦言砸道不實也未通知台鐵工務段會同砸道；今(6/18)再發生鐵道局施作台南地下化工程臨軌工程，吊掛懸鋼碰撞圍籬，導致圍籬入侵路線，區間車剎車不及撞上。

▲▼台鐵鳴日號日前經過南平到萬榮路段，因鐵道局工程擾動路基不平整，發生嚴重跳動。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲台鐵鳴日號日前經過南平到萬榮路段，因鐵道局工程砸道不實導致路基不平整，發生嚴重跳動。（圖／記者李姿慧翻攝）

而鐵道局除負責台鐵部分工程外，也肩負監理和督導台鐵，卻屢屢工程出包，影響台鐵行車，也讓不少網友在臉書上猛酸：「鐵道局也應該公司化了」。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，台鐵所遭遇的問題，除本身的施工管理外，更多工程是由交通部鐵道局來做，台鐵公司化後，工程交由鐵道局施工情況會更多，但鐵道局負責監理台鐵，要求台鐵做好工地管理，但自己又做不好工程管理，影響台鐵停車，甚至與台鐵間聯繫也出現問題，交通部應該思考未來台鐵局和鐵道局間如何強化介面管理和整合，鐵道局本身風險意識也要加強，出了事應負更大責任。

李克聰強調，鐵道局自身工程管理不夠確實，人員也不夠，還要負責台鐵工程，又要監理台鐵，機制上並不合理，有球員兼裁判疑慮，交通部應該要思考，監理的台鐵工作不應該交給鐵道局，應該要由第三方獨立機構來監理。

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