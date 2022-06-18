倒車視線死角多！勿全依賴倒車雷達　力行3規定免憾事發生

▲▼倒車視線死角多，許多交通意外常因倒車疏於注意而發生憾事。（圖／吉安分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

倒車在駕駛行為中算是風險比較高的，因為有視線上的死角，加上若遇突發狀況，比較難以及時反應，所以駕駛必須格外小心、謹慎，花蓮吉安警分局提醒，倒車應遵守交通安全規則第110條規定，若違反3種情況，最高可處新台幣1200元罰鍰。

警方表示，用路駕駛在倒車時，一個不注意就可能釀成意外事故，原因不外乎就是駕駛人沒注意路況，一時疏忽和車輛視線死角等，因此，倒車時應遵守以下3項規定：

一、在設有彎道、狹路、坡路、狹橋、圓環、隧道、單行道標誌之路段或鐵路平交道、快車道、大眾捷運系統車輛共用通行交岔路口且為大眾捷運系統車輛導引路線上等危險地帶，不得倒車。但因讓車、停車或起駛有倒車必要者，不在此限。

二、應顯示倒車燈光或手勢後，謹慎緩慢後倒，並應注意其他車輛及行人。

三、大型汽車須派人在車後指引，如無人在車後指引時，應先測明車後有足夠之地位，並促使行人及車輛避讓。

警方特別提醒，若駕駛在倒車時若未依照上述的規定，即違反道路交通管理處罰條例第50條，最高可處新台幣1200元罰鍰，民眾切記倒車前一定要再三檢查車輛周遭道路狀況，確定沒有人車或其它障礙物，不要過度依賴雷達系統，建議若有親友在場時，可請親友在旁引導。

吉安警分局強調，交通安全與日常生活息息相關，但同時也最容易被忽略，重大傷亡的交通事故一但發生，不但嚴重傷害個人生命財產，更可能破壞許多完整的幸福家庭，民眾應從日常生活中建立交通安全觀念，只要人人多一分注意，就可以避免不幸憾事的發生。