國道打滑撞BMW紅斑馬！2警急閃驚險逃命　27歲男噴62萬維修費

記者鄧木卿、許權毅／台中報導

國道3號發生一起警車遭撞事故，當時大甲分隊員警剛處理完一件車禍事故，卻發現一台轎車自撞卡在內側護欄，由於當天雨勢大視線不良，員警趕緊設置交通錐以及警示燈，沒想到過不到10分鐘，另一位27歲鐘姓駕駛也因為視線差煞車不及，直接追尾撞上紅斑馬警車，警車粗估維修費用62萬。

▲國道3號紅斑馬警車遭撞。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

國道公路警察局第七公路警察大隊指出，事發在5月26日晚上8點多，警方在國3南下路段發現一輛轎車疑似因為天雨路滑，自撞卡在內側護欄無法移動，現場員警趕緊設置交通錐，並且全程在後方指揮警戒等待緩撞車到場支援，不料鐘姓駕駛看到警示燈時已來不及，打滑180度車尾撞上紅斑馬車尾，該車輛後車尾保險桿嚴重毀損，紅斑馬則是被撞出一個洞，多處凹陷。

紅斑馬後方行車紀錄器拍下，2名員警原本在後方警戒，看見轎車失控迎面而來，駕駛也無閃燈提醒員警，員警一人立刻跳上分隔島閃避，另一人趕緊往內側躲避，所幸現場人員皆無嚴重傷亡。警方表示紅斑馬維修費用粗估為62萬，由保險公司處理後續費用。

第七大隊大隊長李信義呼籲，雨天行車應開啟頭燈、拉大車距也要放慢車速，如遇到水漂現象勿急踩煞車跟急轉方向盤，同時保持更大的行車距離。



