快訊／台中榮總停車場死亡車禍！行人遭撞卡車底　搶救不治

記者鄧木卿、白珈陽／台中報導

台中榮總醫院教學大樓前停車場26日發生一起嚴重車禍！現場一名行人與轎車發生車禍，行人受困車底。警消人員獲報趕抵現場，緊急使用油壓撐開器及破壞剪協助行人脫困，但他救出後已無生命跡象，被緊急送醫救治，但仍因傷重宣告不治。

▲台中榮總教學大樓前停車場發生嚴重車禍，行人命危送醫搶救不治。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方事後到場，肇事駕駛向警方供稱，因當時下著大雨，他正在找車位，沒有注意到車前狀況，才因此釀禍，全案目前正由警方調查中，而詳細車禍原因也有待釐清。