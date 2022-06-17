基隆+663！連續6天900例以下　市民廣場篩檢站6／18停止服務

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心17日公布國內本土病例新增5萬5187例，基隆新增663例，外縣市通報126例，占19％。市長林右昌表示，連續六天9百例以下，專責病床空床率，首度破5成，疫情持續收斂，為有效運用醫護人力資源，市民廣場篩檢站，自明18日起，功成身退停止服務。

林右昌指出，在這663例中，女性355人、男性308人；若以年齡別區分，以25-34歲最多，有122人、占18.40%，35-44歲次之，有111人、占16.74%；至於75歲以上的長者有27人、65-74歲有64人、6歲以下有26人。



林右昌表示，本市居家隔離人數共計744人；全市社區篩檢站5月26日起，改以快篩陽認定確診，提供症狀給藥服務，總計通報4318人，4096人症狀給藥；6月17日上午通報確診24人，其中24人症狀給藥。



林右昌說，本市COVID-19專責病房總計有237床，目前已收治118人、空床119床，空床率50.2%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症52名、中症15名、輕症25名；部立基隆醫院：重症2名、中症10名、輕症10名；三總基隆分院：中症2名、輕症1名；礦工醫院：輕症1名。



基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估10萬5803人，利用快速通道的有3萬0355人，有5萬3194人完成健康條件審核，符合資格已派案4萬0486人，條件不符合則有1萬2708人。

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