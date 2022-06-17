英政府批准引渡「維基解密」亞桑傑！　妻痛訴：新聞自由黑暗日

▲ 亞桑傑2012年以來躲藏在厄瓜多大使館，以避免被引渡至瑞典，面對性侵指控。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

揭秘網站「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）目前關押英國，英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）17日簽署命令，批准將他引渡至美國面對刑事指控，多年來圍繞亞桑傑的法律攻防戰也接近尾聲。他的妻子沉痛表示，這是新聞自由與英國民主的黑暗日。

根據《路透》，亞桑傑被美國當局以18項罪名通緝，包括1項間諜指控。這些罪名與維基解密洩露大量美國機密軍事紀錄及外交電報有關，美方指出，這些紀錄及電報攸關人命。

亞桑傑的支持者視他為反建制（anti-establishment）英雄，因披露美國在阿富汗及伊拉克衝突中的不當行為而被迫害，認為美國起訴他是出於政治動機與對新聞及言論自由的攻擊。

英國內政部17日聲明宣布，已經批准引渡亞桑傑，「英國法院在本案中並未發現引渡亞桑傑會構成壓迫、不公正或濫用程序，也不違反他的人權，包括受到公平審判及言論自由的權利。他在美期間將被適當對待，包括健康方面」，但他仍可上訴。

▲ 厄瓜多政府2019年撤銷庇護，亞桑傑被捕後關押於倫敦監獄。（圖／路透）

英國法官去年駁回美方引渡要求，原因是亞桑傑的心理健康問題，認為他若被定罪並關押於最高安全級別的監獄，將有自殺風險。但美方提出一系列保證後贏得上訴，包括同意他回家鄉澳洲服刑。

不過，英國內政部批准引渡不代表他長達十年多的法律之爭就此結束。他可向倫敦高等法院提起上訴，高等法院批准引渡後才可執行，最終還可向英國最高法院提起訴訟。但若上訴被駁，他必須在28天內被引渡。

亞桑傑的妻子史黛拉（Stella Assange）對於英國政府的決定表示，這是新聞自由和英國民主黑暗的一天，亞桑傑也將提出上訴。

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