全球新冠死亡數「時隔5週」又反彈上升！譚德塞：數字可能被低估

▲全球新冠死亡人數又再度上升。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

世界衛生組織發布最新數據指出，全球新冠肺炎死亡人數連續5週持續下降，上週卻再度反彈，增加了4%。而秘書長譚德塞則直言，由於各國皆減少篩檢，因此該數字可能被低估。

根據ABC NEWS報導，世界衛生組織公布的最新數據顯示，上週全球新冠肺炎病歿人數來到8700人，相較前一週增加了4%，其中美洲和西太平洋地區分別上漲了21%、17%。而這也是全球死亡人數5個星期來首度上漲，在此之前已經連續下降5週。

世界衛生組織表示，新冠確診數持續下降，上週新增了320萬例。儘管如此，部分地區仍然出現顯著的感染高峰，如中東和東南亞地區。

▲各國已經陸續取消防疫限制。（圖／路透）



世衛祕書長譚德塞表示，「由於許多國家減少檢測，因此我們認為這個數字可能被低估了。」不過他也提到，目前國際社會有足夠的疫苗、藥物以及診療工具來防堵新冠病毒。

歐洲與北美多數國家都已經取消大部分對於新冠肺炎的封鎖限制，儘管世界衛生組織認為「清零」不該持續，但中國大陸仍然保持相關防疫政策，實施大規模檢測與隔離。截至目前為止，北京市民仍需每48小時進行一次核酸檢測。

另一方面，美國FDA的疫苗顧問委員會對「讓5歲以下兒童接種莫德納或輝瑞疫苗」表示贊同，這也代表著距離批准5歲以下兒童施打疫苗又更進一步。專家一直認為，讓5歲以下幼童接種疫苗的好處遠遠大於風險。美國共有1800萬名5歲以下兒童，而他們也是目前唯一無法接種新冠疫苗的年齡段。

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