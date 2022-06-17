美國會暴動案聽證會　幕僚實名爆料「川普施壓彭斯」阻拜登當選

▲川普支持者2021年1月6日硬闖美國國會大廈，共計5人喪命。（圖／路透）

文／中央社華盛頓16日綜合外電報導

負責調查去年美國國會大廈遇襲案的眾議院特別委員會今天舉行第3場公開聽證會，聚焦前總統川普和前副總統彭斯幕僚的證詞，揭露川普施壓彭斯推翻他敗選結果的細節。

去年1月6日，當時身兼參議院議長的彭斯（Mike Pence）主持國會聯席會議，認證2020年11月大選由現任總統拜登勝選，卻發生川普支持者闖入國會大廈暴動事件，彭斯和國會議員被迫中斷認證程序，一度撤離議場。當時有些川普支持者甚至高呼「吊死彭斯」，因為彭斯說過，他無權推翻拜登勝選的事實。

▲美國眾議院特別委員會16日召開第3場公開聽證會，調查去年1月美國國會大廈襲擊案，重點聚焦川普疑似施壓彭斯的證人證詞。（圖／路透）

負責調查國會遇襲案的眾議院特別委員會今天舉行第3場聽證會，國會調查人員和前幕僚表示，川普明知違法仍計劃推翻大選結果，彭斯不願跟從，川普便鼓動支持者阻止認證程序，將彭斯的性命置於險境。

以下是整理路透社、法新社、美國有線電視新聞網（CNN）等報導有關這場聽證會的3大重點：

●打亂認證計畫主謀 川普律師尋求赦免當退路

眾議院特別委員會副主席麗茲．錢尼（Liz Cheney）表示，川普的律師伊斯特曼（John Eastman）策劃整起「荒謬」計畫，明知違法仍密謀打亂國會認證拜登勝選程序。

多人證詞指出，伊斯特曼和其他川普陣營的人曾被告知這樣的計畫不合法。

彭斯的律師雅各（Greg Jacob）1月6日當天告訴伊斯特曼：「多虧你的唬爛，害我們現在被困住。」伊斯特曼回說，國會大廈遇襲要怪彭斯不願推翻選舉結果並採取步驟讓川普連任。

國會遇襲案發數天後，伊斯特曼曾電郵川普前私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani），要求納入可能的總統赦免名單，但最後沒有如願。眾議院特別委員會今天表示，這代表伊斯特曼知道自己的行為可能有罪，因此事先尋求退路。

▲川普律師伊斯特曼的畫面出現在第3場聽證會的投影螢幕上。（圖／路透）

●調查帶黨派偏見？

在共和黨籍國會議員去年阻止成立獨立的外部委員會後，眾議院去年責成「1月6日襲擊事件調查特別委員會」調查國會遇襲案，特別委員會共有9名成員，包括2名共和黨人。川普陣營此後便稱特別委員會的調查工作帶有黨派偏見，不過是替民主黨效力。

但這3場聽證會下來，證詞大多來自共和黨陣營，包括川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）和女婿庫許納（Jared Kushner）、前司法部長巴爾（William Barr）及川普的法律幕僚和大選助手等。他們的證詞刻劃出川普無視旁人多次建言仍執意宣稱大選存在舞弊的「失心瘋」形象。

退休聯邦法官魯狄格（J. Michael Luttig）是彭斯的非正式顧問，他與彭斯的律師雅各今天都出席作證。

特別委員會民主黨籍成員拉斯金（Jamie Raskin）向記者反諷地說：「如果這看起來黨派性強，那是因為到目前為止所有反川普的證人都是共和黨人。」

▲美國國會發生騷亂，當時前總統川普被人詬病煽動支持者。（圖／達志影像／美聯社）

●主角彭斯沒現身 證人證詞聚焦川普施壓

魯狄格表示，若是彭斯在川普的施壓下屈服，美國將陷入「一場憲政癱瘓危機中的革命」。魯狄格當時曾告訴彭斯，他主持國會認證程序純粹是儀式性，他根本無權反對大選結果。

魯狄格說：「（川普的律師）伊斯特曼所支持的理論在美國憲法或法律中根本沒有根據，一點都沒有，毫無根據。」

委員會成員和證人指出，若是副總統有此權力，2000年時任副總統高爾（Al Gore）就可在當年宣布他自己才是大選贏家而不是小布希（George W. Bush）。

彭斯的幕僚長蕭特（Marc Short）在預錄證詞中表示，川普「多次」「直接」施壓彭斯，要彭斯推翻2020年總統大選結果。

根據聽證會上播放的伊凡卡證詞，川普家族成員1月6日在白宮橢圓形辦公室，曾聽到川普與彭斯「激烈」通話。她說，川普的語氣與她以前聽到的不一樣。

川普的前私人助理盧納（Nicholas Luna）在他的證詞中回顧說：「我記得聽到『窩囊廢』（wimp）一詞。」

民主黨籍的特別委員會主席湯普森（Bennie Thompson）說：「彭斯說不，他拒絕這種施壓。他知道這樣違法，知道這麼做不對。那份勇氣讓他落入巨大危險。」

多名幕僚在預錄證詞說，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）曾在當天告訴川普有關國會大廈爆發暴力事件的意外，但川普還是在推特上發文說彭斯沒有「勇氣」推翻大選結果。

特別委員會說，推文一出後，在國會大廈的群眾隨即向前湧進。

川普今天在社群媒體上發文回應說，這些聽證會是「獵巫」，並說他要求「相同的時間」闡述他的意見。但反對者指出，川普並未接受委員會邀請出席聽證會。

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