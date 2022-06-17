台灣列主要非北約盟友！美參議員提法案　台灣關係法43年最大調整

▲ 參院外交委員會民主黨議員梅南德茲。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國2名參議員16日提出法案，要求加強美國對台灣支持，包括向台灣提供45億美元（約新台幣1339億元）安全援助，也將修訂《台灣關係法》，以鞏固美台非官方關係，若通過將是美國對台政策43年來最大幅調整。

根據《路透》，民主黨籍參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）及共和黨參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）提出這項《台灣政策法》（Taiwan Policy Act of 2022，暫譯），文件內容明示，若中國對台灣發動任何侵略行為，美國將實施嚴厲制裁，且預計未來4年內對台提供45億美元軍事融資，並將台灣指定為「主要非北約盟友」。

曾在4月率團訪台的梅南德茲及葛瑞姆指出，這將是《台灣關係法》推出43年以來，美國對台政策最全面的調整。美國1979年與中國建交以來，《台灣關係法》便是華府與台灣非官方接觸的基礎。

梅南德茲聲明指出，「隨著北京持續尋求脅迫與孤立台灣，我們決心支持台灣人民及其民主的深度與強度不該有遲疑或模糊」，該法案也釋出一項明確訊息，即中國不應重蹈俄羅斯入侵烏克蘭的覆轍。葛瑞姆則表示，「若我們對中國對台威脅及侵略表現軟弱，危機只會惡化」，希望法案最快能在下周送交參議院投票。

▲ 葛萊姆曾於4月訪台。（圖／達志影像／美聯社）

熟悉該法案的美國官員透露，法案部分內容可能令拜登政府及國務院感到不安，擔心激怒中國。若目前的法案內容通過後成為法律，美國將「優先考慮並加快」對台軍售，美國總統也將被要求對包括中國領導人在內的官員實施制裁，以回應「在台灣或對台敵對行動的重大升級」，例如破壞或推翻台灣政府，或是佔領台灣。

法案也將修改《台灣關係法》部分內容，包括增加「美國對台武器條款有利於遏制中國侵略行為」的文字，以及推動將台灣駐美代表處正名為「台灣代表處」，並要求華府在台最高官員需經參議院批准，進而提升此職位的地位。

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