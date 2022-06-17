　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男搭紐約地鐵「腳卡月台間隙」　遭列車拖行慘叫！當場輾斃

▲▼紐約地鐵。（圖／路透）

▲紐約地鐵發生死亡意外，死者下車時腳部不慎卡入月台與車廂縫隙而受傷，最終落軌。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國紐約布魯克林區發生地鐵落軌意外，一名37歲男性乘客15日接近午夜時分搭乘地鐵，腳卻不小心卡在了車廂與月台的間隙，隨著火車出發駛向下一站，他一邊尖叫一邊被拖行，最終落軌。然而，當時男子還未死亡，幾分鐘後卻遭到下一班列車輾斃。

根據《紐約郵報》報導，紐約大都會運輸署（MTA）表示，37歲的布萊恩（Marcus Bryant）事發當天深夜11時50分左右，在米德伍德（Midwood）M大道車站（Avenue M station）從地鐵下車時發生意外。最初官員們的說法是布萊恩的褲子或外套被車廂門夾住，才導致他的死亡，但調閱相關影片後，出現了不同的情況解釋。

據WABC-7報導，MTA署長戴維（Richard Davey）表示，「我們不認為這是夾門事件，而是認為他被夾在月台和列車車廂之間。」紐約警察局（NYPD）表示，布萊恩的腳被卡住，然後被沿著月台拖行，火車駛出車站時人被甩到鐵軌上，幾分鐘後進站的列車撞上了他。布萊恩被緊急送往邁蒙尼德斯醫療中心（Maimonides Medical Center）時已回天乏術。

鄰居馬琳（Carlos Marin）形容布萊恩是個「安靜的人」，經常拜訪看望母親，他還有另外兩個親兄弟。另一名27歲不願具名的鄰居表示，「我多希望那不是他，他是個很好的人，我們家認識他很多年了。他過去曾住在這，但很久以前就搬走了。」一名住在布萊恩登記地址的男子16日拒絕向記者發表評論。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
骨瘦如柴！彰化3兄弟躺地上不省人事　緊急送醫
首宗「貓傳人」！確診貓咪打噴嚏　獸醫發燒確診
少女打119遭性侵枉死　淫消防員懲戒結果曝
勇士封王！他發2000片雞排「地點、通關密碼」曝
梁云菲羞認見面2次「直接全壘打」：總要試車吧
IKEA最頂竟不是肉丸！　網推爆「3項低調神品」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大阪身心診所26死縱火案已半年！嫌犯「拉人陪葬」　骨灰至今無人領　

英參謀長：俄羅斯戰略上已輸掉烏克蘭戰爭　使北約更強大

美國會暴動案聽證會　幕僚實名爆料「川普施壓彭斯」阻拜登當選

首宗「貓傳人」病例！確診貓咪只打1次噴嚏　獸醫發燒咳嗽秒確診

女童觸發「飢餓開關」！2m緬甸蟒狠咬不放　父母：不知道這麼危險

50多歲女性4成有「更年期障礙」！　日研究：僅不到1成就醫

男搭紐約地鐵「腳卡月台間隙」　遭列車拖行慘叫！當場輾斃

染疫免隔離7天？　韓官員曝恐怖後果：8月底確診數「飆到8.3倍」

議員候選人匿名下海拍AV「無碼謎片」　吸3.3萬人朝聖

驚悚！22歲女遭囚禁6個月　慘遭性侵、割舌、挖眼、毀容

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

妻不堪長期遭家暴持刀殺夫　呆坐現場呢喃：忍無可忍...

大阪身心診所26死縱火案已半年！嫌犯「拉人陪葬」　骨灰至今無人領　

英參謀長：俄羅斯戰略上已輸掉烏克蘭戰爭　使北約更強大

美國會暴動案聽證會　幕僚實名爆料「川普施壓彭斯」阻拜登當選

首宗「貓傳人」病例！確診貓咪只打1次噴嚏　獸醫發燒咳嗽秒確診

女童觸發「飢餓開關」！2m緬甸蟒狠咬不放　父母：不知道這麼危險

50多歲女性4成有「更年期障礙」！　日研究：僅不到1成就醫

男搭紐約地鐵「腳卡月台間隙」　遭列車拖行慘叫！當場輾斃

染疫免隔離7天？　韓官員曝恐怖後果：8月底確診數「飆到8.3倍」

議員候選人匿名下海拍AV「無碼謎片」　吸3.3萬人朝聖

驚悚！22歲女遭囚禁6個月　慘遭性侵、割舌、挖眼、毀容

柴犬肚皮黏地板散熱　爸笑：他本來要進店裡吹冷氣

保險業H1花254億買商用不動產　創同期新高

CHANEL縮小版19、口蓋包萌翻！「工坊系列」建築線條貫穿華麗曝光

大阪身心診所26死縱火案已半年！嫌犯「拉人陪葬」　骨灰至今無人領　

飛鏢店當掩護！他進口大陸煙油「分裝販售」　6個月獲利破百萬

Lulu心疼吳宗憲「他內心可能很難受」：像照顧我們的爸爸

甘正智：天方能源要做電力Shopping Mall

熱氣球嘉年華入園有優惠　台東縣民百元無限次進出

獨漏張善政？　「邱、羅、呂」合體行銷桃園水蜜桃

強化火災搶救及無線電轉播收訊　南消辦測試演練

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

營養午餐飄屎味！校長試吃驚覺有異　緊急喊卡

人妻結婚10個月　發現丈夫是女人崩潰

自慰最安全！美CDC發布「猴痘性行為指南」

德媒：失去台灣，全球經濟將毀於一旦

經濟衰退恐懼加劇　美股重挫741點

美警告：費雪牌安撫搖椅　不宜讓嬰兒入睡

染疫免隔離7天？　韓官員：確診數飆到8.3倍

裸女鬧大街！　搶警車輾警後撞車跳窗逃跑

筆電充隨身扇爆炸　疑一原因釀禍

他剖開大魚驚見「姊夫」笑噴　難怪又大又硬

首例貓傳人！確診貓咪打噴嚏傳染人類

癱瘓男「醫學協助自殺」成義大利首例　親友目送他離開

61歲阿嬤拚做人！和24歲鮮肉尪孕育「愛的結晶」

美對台政策反覆　日學者：蔡英文政府被拆台

更多熱門

相關新聞

美國會暴動案聽證　聚焦「川普施壓彭斯」

美國會暴動案聽證　聚焦「川普施壓彭斯」

負責調查去年美國國會大廈遇襲案的眾議院特別委員會今天舉行第3場公開聽證會，聚焦前總統川普和前副總統彭斯幕僚的證詞，揭露川普施壓彭斯推翻他敗選結果的細節。

美中防長台海議題相爭　美媒：緩解緊張

美中防長台海議題相爭　美媒：緩解緊張

美參議員提案加強援台　列主要非北約盟友

美參議員提案加強援台　列主要非北約盟友

全球新冠死亡數「時隔5週」又反彈上升！

全球新冠死亡數「時隔5週」又反彈上升！

自慰最安全！美CDC發布「猴痘性行為指南」

自慰最安全！美CDC發布「猴痘性行為指南」

關鍵字：

落軌紐約地鐵月台間隙死亡意外北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

7歲兒早上畢典！晚上陳彥翔親手燒死他

梁云菲羞認見男友2次就約進房！

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

李㼈18歲絕美女兒要上大學了！

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面