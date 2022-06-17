男搭紐約地鐵「腳卡月台間隙」　遭列車拖行慘叫！當場輾斃

▲紐約地鐵發生死亡意外，死者下車時腳部不慎卡入月台與車廂縫隙而受傷，最終落軌。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國紐約布魯克林區發生地鐵落軌意外，一名37歲男性乘客15日接近午夜時分搭乘地鐵，腳卻不小心卡在了車廂與月台的間隙，隨著火車出發駛向下一站，他一邊尖叫一邊被拖行，最終落軌。然而，當時男子還未死亡，幾分鐘後卻遭到下一班列車輾斃。

根據《紐約郵報》報導，紐約大都會運輸署（MTA）表示，37歲的布萊恩（Marcus Bryant）事發當天深夜11時50分左右，在米德伍德（Midwood）M大道車站（Avenue M station）從地鐵下車時發生意外。最初官員們的說法是布萊恩的褲子或外套被車廂門夾住，才導致他的死亡，但調閱相關影片後，出現了不同的情況解釋。

據WABC-7報導，MTA署長戴維（Richard Davey）表示，「我們不認為這是夾門事件，而是認為他被夾在月台和列車車廂之間。」紐約警察局（NYPD）表示，布萊恩的腳被卡住，然後被沿著月台拖行，火車駛出車站時人被甩到鐵軌上，幾分鐘後進站的列車撞上了他。布萊恩被緊急送往邁蒙尼德斯醫療中心（Maimonides Medical Center）時已回天乏術。

鄰居馬琳（Carlos Marin）形容布萊恩是個「安靜的人」，經常拜訪看望母親，他還有另外兩個親兄弟。另一名27歲不願具名的鄰居表示，「我多希望那不是他，他是個很好的人，我們家認識他很多年了。他過去曾住在這，但很久以前就搬走了。」一名住在布萊恩登記地址的男子16日拒絕向記者發表評論。

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