　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美中防長台海議題唇槍舌戰　美媒：其實是想緩解緊張氣氛

▲▼美國國防部長奧斯汀（左2）與中國國防部長魏鳳和（右1）10日在新加坡舉行兩人首次面談。（圖／翻攝自SecDef推特）

▲美國國防部長奧斯汀與中國國防部長魏鳳和10日在新加坡舉行兩人首次面談。（圖／翻攝自SecDef推特）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與盟友近年來多次派遣軍艦穿越台灣海峽，而隨著兩岸政治緊張局勢升溫，中國更幾乎每天派遣戰機、轟炸機與偵察機侵擾台灣周邊空域。對此，美國與中國的外交部長上周在新加坡「香格里拉對話」便就台海議題針鋒相對；不過就有專家認為，這其實代表美中雙方想和緩緊張關係，且根本沒人想開戰。

根據《華爾街日報》，美國國防部長奧斯汀11日在新加坡香格里拉演講時，稱中國近來在地區的一系列侵略、威脅且危險的行為，威脅著亞洲與印太地區安全、穩定與繁榮，稱印太地區的國家不應面對政治恫嚇、經濟脅迫或軍事騷擾，將中國描述為好戰的一方。

中國國防部長魏鳳和選擇於隔天在同一批與會者面前向開嗆，稱美國才是威脅，同時展現在兩岸議題上強硬的態度，「若有人膽敢把台灣分裂出去，我們將不惜一戰！」

報導指出，部份觀察家認為，美中防長在台海議題的發言上針鋒相對，恐怕將成兩岸緊張局勢升級的開端；不過美國多名卸任官員與台灣現職外交官則持較為樂觀的態度，認為其實此次美中防長在政治言語上的針鋒相對，其實正顯現出美中雙方皆無意開戰，不願讓雙方摩擦演變為實際衝突。

全球政策中心主任韓磊（Paul Haenle）曾在美國白宮國家安全會議擔任中國、台灣、蒙古事務主任，他在報導中指出，「其實美國、中國雙方都不希望被認為是過度挑釁，因此涉及再保證與嚇阻的平衡作法可說是恰如其分。」

奧斯汀與魏鳳和10日在新加坡香格里拉對話時，儘管雙方在各大爭議點上唇槍舌戰，但其實雙方的會談時間比預期還來得更久，專家將此解讀為雙方透過溝通進一步解凍關係的跡象。

台灣一名外交官則表示，「儘管美國與中國在言語上帶有強烈的政治考量，但實際上沒有人想和另一國開戰。在現今華府、台北、北京當局之間陷入敏感關係的此刻，其實私下討論事情會比公開爭吵更好。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
28歲陽光女火場護姪亡　外籍外婚夫落寞現身靈堂
啦啦隊女神床照「布料太少」！　轉正面網全暈了
驚悚！澆花水槍射眼睛　7歲童眼珠「瞬間不見」
「10種職業」20年後恐消失！　AI取代700萬個工作
忍無可忍！台南少婦刺殺老公　「無保釋放」原因曝
孕吐超嚴重「備註不要火鍋料」　店家1舉動逼哭她
破尺度！吳慷仁開腿「正面全裸」　激戰賈靜雯捧她雙腳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克首次和推特員工對話「就喊裁員」　內部炸出怨氣開罵了

美中防長台海議題唇槍舌戰　美媒：其實是想緩解緊張氣氛

22歲女旅館產子！　買「保冷箱」棄屍車站置物櫃

Omicron不是大魔王！　研究：引發長新冠機率比Delta低50%

澤倫斯基還在氣！馬克宏硬要「親臉加熊抱」　被擺黑臉畫面尷尬爆

台灣列主要非北約盟友！美參議員提法案　台灣關係法43年最大調整

全球新冠死亡數「時隔5週」又反彈上升！譚德塞：數字可能被低估

南韓尹錫悅首度與聯合國秘書長通話　呼籲正視北韓軍武威脅

德義法領袖結束基輔行程　力挺烏克蘭加入歐盟

自慰最安全！　美CDC發布「猴痘性行為指南」：至少距離伴侶1.8m

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

妻不堪長期遭家暴持刀殺夫　呆坐現場呢喃：忍無可忍...

馬斯克首次和推特員工對話「就喊裁員」　內部炸出怨氣開罵了

美中防長台海議題唇槍舌戰　美媒：其實是想緩解緊張氣氛

22歲女旅館產子！　買「保冷箱」棄屍車站置物櫃

Omicron不是大魔王！　研究：引發長新冠機率比Delta低50%

澤倫斯基還在氣！馬克宏硬要「親臉加熊抱」　被擺黑臉畫面尷尬爆

台灣列主要非北約盟友！美參議員提法案　台灣關係法43年最大調整

全球新冠死亡數「時隔5週」又反彈上升！譚德塞：數字可能被低估

南韓尹錫悅首度與聯合國秘書長通話　呼籲正視北韓軍武威脅

德義法領袖結束基輔行程　力挺烏克蘭加入歐盟

自慰最安全！　美CDC發布「猴痘性行為指南」：至少距離伴侶1.8m

馬斯克首次和推特員工對話「就喊裁員」　內部炸出怨氣開罵了

陽光射箭好手火場護姪身亡　成婚夢碎...外籍外婚夫落寞現身靈堂

石斑魚外銷鎖定「美加日紐澳」　農委會估下半年出貨300公噸

甜點控衝！最新「芋頭芒果甜點」來了　爆餡芋泥+芒果山超欠吃

宏碁攜愛地雅、立碁電打入E-Bike平台　滿足市場多元需求

輪胎行縱火8死！民眾湧入獻花哀悼　願逝者「化作千風」

快訊／土石鬆動落石如雨下　2處坍塌阻斷道路...中橫便道封閉

國民黨疑「邵博士」與衛福部有關係　助富樂火速拿到EUA

鋼鐵人扮防疫第六人　捐20萬元醫療面罩、30萬元捐款

怪男雨夜偷牽機車藏起來「只是好玩」　休假女警眼尖逮人

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

國際熱門新聞

營養午餐飄屎味！校長試吃驚覺有異　緊急喊卡

人妻結婚10個月　發現丈夫是女人崩潰

德媒：失去台灣，全球經濟將毀於一旦

經濟衰退恐懼加劇　美股重挫741點

自慰最安全！美CDC發布「猴痘性行為指南」

美警告：費雪牌安撫搖椅　不宜讓嬰兒入睡

裸女鬧大街！　搶警車輾警後撞車跳窗逃跑

筆電充隨身扇爆炸　疑一原因釀禍

他剖開大魚驚見「姊夫」笑噴　難怪又大又硬

癱瘓男「醫學協助自殺」成義大利首例　親友目送他離開

美對台政策反覆　日學者：蔡英文政府被拆台

馬斯克被割韭菜！比特幣6月驚崩30%　特斯拉帳虧百億

蘇利文重申美國一中政策不變

美駐中大使：積極與北京交涉

更多熱門

相關新聞

美參議員提案加強援台　列主要非北約盟友

美參議員提案加強援台　列主要非北約盟友

美國2名參議員16日提出法案，要求加強美國對台灣支持，包括向台灣提供45億美元（約新台幣1339億元）安全援助，也將修訂《台灣關係法》，以鞏固美台非官方關係，若通過將是美國對台政策43年來最大幅調整。

全球新冠死亡數「時隔5週」又反彈上升！

全球新冠死亡數「時隔5週」又反彈上升！

自慰最安全！美CDC發布「猴痘性行為指南」

自慰最安全！美CDC發布「猴痘性行為指南」

美阿拉巴馬州爆教堂槍擊案！釀1死2傷

美阿拉巴馬州爆教堂槍擊案！釀1死2傷

美警告：費雪牌安撫搖椅　不宜讓嬰兒入睡

美警告：費雪牌安撫搖椅　不宜讓嬰兒入睡

關鍵字：

北美要聞美國奧斯汀魏鳳和新加坡台海香格里拉

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

台中醉婦「爬」進居酒屋　跪姿露乳尷尬了

李㼈18歲絕美女兒要上大學了！

韓綜再破尺度！床上嬌喘「輕一點」全播出

輪胎行若都更破4千萬　逆子喪繼承權

7歲兒早上畢典！晚上陳彥翔親手燒死他

逆子討50萬創業嫌不夠　父怨1件事

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面