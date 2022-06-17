美中防長台海議題唇槍舌戰　美媒：其實是想緩解緊張氣氛

▲美國國防部長奧斯汀與中國國防部長魏鳳和10日在新加坡舉行兩人首次面談。（圖／翻攝自SecDef推特）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與盟友近年來多次派遣軍艦穿越台灣海峽，而隨著兩岸政治緊張局勢升溫，中國更幾乎每天派遣戰機、轟炸機與偵察機侵擾台灣周邊空域。對此，美國與中國的外交部長上周在新加坡「香格里拉對話」便就台海議題針鋒相對；不過就有專家認為，這其實代表美中雙方想和緩緊張關係，且根本沒人想開戰。

根據《華爾街日報》，美國國防部長奧斯汀11日在新加坡香格里拉演講時，稱中國近來在地區的一系列侵略、威脅且危險的行為，威脅著亞洲與印太地區安全、穩定與繁榮，稱印太地區的國家不應面對政治恫嚇、經濟脅迫或軍事騷擾，將中國描述為好戰的一方。

中國國防部長魏鳳和選擇於隔天在同一批與會者面前向開嗆，稱美國才是威脅，同時展現在兩岸議題上強硬的態度，「若有人膽敢把台灣分裂出去，我們將不惜一戰！」

報導指出，部份觀察家認為，美中防長在台海議題的發言上針鋒相對，恐怕將成兩岸緊張局勢升級的開端；不過美國多名卸任官員與台灣現職外交官則持較為樂觀的態度，認為其實此次美中防長在政治言語上的針鋒相對，其實正顯現出美中雙方皆無意開戰，不願讓雙方摩擦演變為實際衝突。

全球政策中心主任韓磊（Paul Haenle）曾在美國白宮國家安全會議擔任中國、台灣、蒙古事務主任，他在報導中指出，「其實美國、中國雙方都不希望被認為是過度挑釁，因此涉及再保證與嚇阻的平衡作法可說是恰如其分。」

奧斯汀與魏鳳和10日在新加坡香格里拉對話時，儘管雙方在各大爭議點上唇槍舌戰，但其實雙方的會談時間比預期還來得更久，專家將此解讀為雙方透過溝通進一步解凍關係的跡象。

台灣一名外交官則表示，「儘管美國與中國在言語上帶有強烈的政治考量，但實際上沒有人想和另一國開戰。在現今華府、台北、北京當局之間陷入敏感關係的此刻，其實私下討論事情會比公開爭吵更好。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》