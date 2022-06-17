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單親媽託友照顧2歲嬰4天　狠男當沙包K到腦溢血...下場曝

▲桃園市曾姓男子今年2月接受梁姓單親媽媽託付，代為照顧2歲幼兒，4天後媽縣2歲兒全身是傷，梁女一怒提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市曾姓男子今年2月接受梁姓單親媽媽託付，代為照顧2歲幼兒，4天後媽縣2歲兒全身是傷，梁女一怒提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市梁姓單親母親今年2月間因工作無法照顧2歲幼兒，託付給曾姓男子幫忙照顧，未料4天後接回家驚覺，兒子頭部、屁股及四肢等處都是傷，其中頭部還有急性左側硬腦膜下出血等狀況，緊急送幼兒到醫院急救，梁女事後報警提告；桃檢調查時，曾男否認有對幼兒施暴，僅坦承有打屁股等語，檢方根據醫院診斷證明與驗傷報告，偵結依傷害罪嫌起訴，並建請法院依兒童及少年權利與福利保障法規定建請加重其刑。

檢警調查，24歲的曾姓男子與梁姓單親媽媽為朋友關係，今年2月間，梁女因要工作無暇照顧2歲的幼兒，因此拜託曾男代為照顧，不料才4天，梁女接回幼兒竟發現全身多處受傷，因此趕緊將小孩送醫治療並驗傷提告。

桃檢複訊時，曾男坦承有毆打男童屁股，但頭部、四肢傷勢並非他造成；梁女則證稱，2月12日將兒子托給曾男照顧時並無傷勢，但2月16日接回發現多處受傷，才短短4天就多處受傷，中間並無將兒子託付他人照顧。檢方根據不立桃園醫院診斷書與驗傷證明等佐證，檢方偵結依傷害罪嫌將曾男提起公訴，並依兒童及少年權利與福利保障法規定建請加重其刑。

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