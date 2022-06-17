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守護5歲至17歲青少年健康　宜蘭7／2起第18波快打站開打

▲▼宜蘭＋959增7死。另為守護5歲至17歲青少年健康，7/2起第18波快打站開打。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭＋959增7死。另為守護5歲至17歲青少年健康，7/2起第18波快打站開打。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭＋959增7死，而針對5歲至17歲孩子的疫苗接種，衛生局已規劃第18波疫苗快打站，將於7月2日後陸續提供服務，而家長也可依照孩子的需求逕洽醫院或診所預約施打。另外，考量疫情發展，中央流行疫情指揮中心建議醫事人員在評估自身染疫風險與意願後，可接種第4劑疫苗，惟須和前1劑間隔5個月，宜蘭衛生局提醒，醫事人員如有施打第4劑疫苗的需求，可憑執業執照或工作證至快打站施打。

▲▼宜蘭＋959增7死。另為守護5歲至17歲青少年健康，7/2起第18波快打站開打。（圖／宜縣府提供，下同）

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中央今(17)日宣布宜蘭縣新增959名確診個案，並新增7名死亡個案。為了守護長者健康，縣府除了於昨(16)日起發送80歲以上長者每人2劑快篩試劑外，宜蘭縣長林姿妙也責成縣府團隊，發送防疫物資和快篩試劑至縣內長照機構；另外，青少年校園疫苗施打場次即將完成，但因適逢期末考，部分家長可望延後施打，縣府已規劃第18波疫苗快打站，預計於7月2日後陸續提供服務。

衛生局表示，根據確診者年齡分析資料顯示，死亡確診個案中有高達68.5%為80歲以上長者，呼籲早期發現、儘速治療才能協助其恢復健康。另外，中央流行疫情指揮中心建議5歲至11歲兒童如要施打第2劑疫苗，應以同品牌為原則，且2劑需間隔4週至8週以上。

▲▼宜蘭＋959增7死。另為守護5歲至17歲青少年健康，7/2起第18波快打站開打。（圖／宜縣府提供，下同）

宜蘭疫情部份，新增7名死亡個案，年齡介於65歲至103歲之間，分別為3名男性、4名女性；其中有3人未施打疫苗、1人打1劑、3人打3劑。7人分別於5月19日至6月13日期間確診，不幸病逝。

根據縣府統計資料，目前死亡確診個案為111人，其中80歲以上長者76人，42人是住宿式長照機構的住民。111人中，有42人未施打疫苗、13人打1劑、14人打2劑、41人打3劑，另有1人打滿4劑；有54位在確診3日內不幸往生。

校園疫情方面，新增確診學生數107人、教職員工19人，累計9,104位學生、964位教職員確診。目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達88.1%，第二劑涵蓋率為80.4%，第三劑涵蓋率達66.8%。衛生局提醒，第17波快打站將於6月18日(週六)起提供服務，請未接種完整疫苗的民眾踴躍施打。

▲▼宜蘭＋959增7死。另為守護5歲至17歲青少年健康，7/2起第18波快打站開打。（圖／宜縣府提供，下同）

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