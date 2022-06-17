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二次感染「3評估條件」曝　羅一鈞：1~3個月內多屬同次感染

▲▼指揮中心6/17記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫情持續，今年本土病例已經超過300萬人，也有部分民眾確診好轉後又出現症狀，中央流行疫情指揮中心昨日召開專家會議，針對復發與二次感染定義進行討論，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（17）日說明，會依據「症狀、病毒量、定序」等三條件，作為二次感染研判標準，但時間間隔方面，1~3個月多是屬於同次感染，如何評估排除特殊狀況，還有待指揮中心做最後確認。

羅一鈞今日記者會特別說明，專家會議針對兩大議題進行討論，第一、「復發」與「二次感染」的不同，第二、「二次感染」的時間間隔與相關條件。

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羅一鈞坦言，指揮中心近期確實有接獲幾例通報，有確診個案使用口服抗病毒藥物好轉後，又出現症狀與病毒量回升等情況。據國外統計資料，發現約有1％～2％民眾在使用口服藥物症狀改善，又在2~8天出現症狀、陰轉陽，或者PCR病毒量更高，這些症狀平均會在3天內會緩解。

羅一鈞表示，專家討論認為根據國際研究顯示，該情況會自行緩解，通常發生在7+7管制期間內，不需要也不建議第二次給予藥物，也不建議重新隔離；至於此狀況要稱為「回升」、「復發」或者「竄升」還要和專家做最後文字確認。

另外，針對二次感染，羅一鈞表示，是指在最近一次感染之後又再度出現感染症狀或陰轉陽，與復發不同處在於，通常在感染之後的一段長時間才發生，大部分是3個月之後，而且發生機率低。有研究顯示，感染Omicron BA.1之後，二度感染BA.2的機率只有萬分之一、萬分之三。

羅一鈞提到，現在對於定義感染多久之內視為同一病程，多久是二次感染進行討論，英國、美國官方是用3個月作為切點，超過3個月就是二次感染，歐洲則是用60天內，國內目前1個月～3個月都是討論的範圍，在此之內大多數是同一病程感染，但另外合併症狀、病毒量結果、定序結果，再來判定是否二次感染。

羅一鈞強調，臨床實務還要考量多情況，專家會議都有討論，後序意見還要彙整，今天還沒有辦法公布，請臨床負責研判的醫師再耐心等一等，等指揮中心公布最終版本，可以做為研判依循。

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