三寶有夠多！北市取締「未禮讓行人」5個月祭8千紅單　最高罰3600

▲北市進行交通執法，針對未禮讓行人取締，5個月開罰8455件。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局交通警察大段，針對路口安全進行全面執法，從2022年1月至5月，取締不禮讓行人件數有8455件，行人違規達1萬4011件，北市交大也在2022年1月開始，於鄭州路、西寧北路口啟用科技執法，利用AI偵測車輛未於行人穿越道前停讓行人先行通過，自動擷取違規行為再由員警認證舉發，5個月共取締194件。

警方指出，台北市2022年1月至5月，發生行人車禍死亡交通事故計7件7人，與2021年同期發生18件相較減少11件，相對減少61%，分析今年行人死亡事故平均年紀以41至89歲居多。

交大統計，肇事原因以車輛不停讓行人，以及行人違規闖紅燈穿越馬路占大宗。依據道路交通管理處罰條例第44條及第48條規定：「汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者」、「汽車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，不暫停讓行人優先通行者」，皆處駕駛人新台幣1200元以上3600元以下罰鍰。行人違規穿越道路可處3百元罰鍰。

為維護道路交通安全，北市警局呼籲駕駛人和行人都需共同遵守交通規則，並有「車輛慢看停、行人停看聽」觀念，駕駛人行經路口時應減速慢行、停讓行人，行人過馬路也要注意來車，以減少交通事故，確保通行安全。