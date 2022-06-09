恆春半島長輩人口數逾1成8　恆警深入關懷據點護交安

▲恆春警方深入牡丹鄉四林村高齡者關懷據點交安宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春半島總人口數約有5萬500人，老年人口數有9123人，佔總人口數約18.1%，恆春警分局關心轄內老人交通安全，日前恆春分局交通組偕同長樂派出所同仁，前往偏鄉部落牡丹鄉四林村高齡者關懷據點，用輕鬆方式宣導交安作為，藉由與高齡者接觸互動，傳達正確的用路安全觀念，以降低恆春半島偏鄉部落老年人交通事故的發生。

宣導過程，由長樂所所長宋金明穿插原住民母語問候及講解，並特別提醒交通安全宣導主題「路口慢看停，行人停看聽」「清晨、天色昏暗外出時，應穿著亮色衣服並配戴反光飾物」、「儘量靠路邊行走」、「穿越道路時應走行人穿越道（斑馬線）」、「看清左右無來車時再儘速通過」以生動方式傳達路口交通安全觀念。

部落長者們對此反應熱烈，最後恆春分局交通組也特別贈送現場每位長者們宣導品及小禮物，將正確交安觀念深植長者們心中。

恆春分局分局長林明波表示，對於高齡者除了陪伴外，也請時時提醒家中長者夜間外出時多穿著色彩鮮豔衣服或配戴反光飾物，加強警示及辨識效果，並希望所有的用路人，遵守號誌及建立行人專屬路權正確觀念，共同做到「路口慢看停，行人停看聽」，保障路口通行的安全，以減少路口事故的發生。