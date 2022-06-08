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長者交通肇事率居第3死亡佔第2　枋警走入原民部落交安宣導

▲枋寮警分局到原鄉宣導高齡者交通安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局到原鄉宣導高齡者交通安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高齡者人數近2成，長輩交通安全益形重要，日前春日鄉衛生所為了降低春日鄉車禍件數，邀請枋寮警分局交通組向在地6村原民「VUVU」實施交通安全宣導，宣導過程除用文字敘述外，並播放實際案例影片加深印象，針對高齡者常見交通事故做詳細解說。

▲枋寮警分局到原鄉宣導高齡者交通安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局到原鄉宣導高齡者交通安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

根據交通安全入口網資料顯示，2021年屏東縣機車交通事故各年齡層件數，在65歲以上的肇事件數排行第三名，死亡人數就佔據第二名，顯見高齡者交通事故的死亡風險高，警方加強呼籲經過路口時「車輛慢、看、停；行人停、看、聽」，希望透過實際案例宣導降低事故發生。

枋寮警方特別提到高齡者的反應力、行動力及判斷力隨著年齡而下降，交通事故比例相對高，影片內容提及容易引發肇事的原因，例如騎乘電動醫療代步車未遵守行人路權規定、變換車道或轉彎時未打方向燈以及未注意車前狀況等等；另長輩在清晨或夜間應穿著鮮艷或具有反光功能的衣褲或配件，做好自我保護動作。

枋寮警分局長黃政龍表示，交通安全你我有責，高齡者反應力較不及年輕人，應多加注意與禮讓，「多一份禮讓、多一分關懷」，共同營造高齡友善用路環境。

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