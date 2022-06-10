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社會 社會焦點 保障人權

媽媽騎機車接1歲女連收4紅單　法官一看「4關鍵」全准不罰了

▲機車,安全帽,落髮,保養,清潔,。（圖／pexels）

▲余姓媽媽為了接送1歲女兒機車違停紅線，遭民眾檢舉4次，不服向法院請求撤銷罰單。（示意圖／pexels）

記者蔡怡萍／台北報導

台北一名余姓媽媽遭民眾在1個月內檢舉4次騎機車紅線違停，警方根據採證照片開立4張600元罰單，媽媽喊冤表示只是前往旁邊的托嬰中心接送1歲大的女兒，很快就離開，請求撤銷罰單，法院審理後也搬出法條，接送嬰幼兒不受臨停3分鐘之限，且有將機車緊靠路邊，留出行車空間，影響交通情節輕微，於是撤銷全部罰單。

余女表示，她共收到4張民眾檢舉罰單，分別在2021年12月13日、12月22日，2022年1月3日、1月7日，時間大約都在下午5點半，她雖承認有將機車停在紅線區，但主張都是為了接送旁邊托嬰中心的1歲女兒，且將機車靠緊路邊停放，並不影響交通秩序，向法院請求撤銷原處分。

而北市交通裁決所則認為，依據民眾提供之檢舉證據，經主管機關查證屬實後開單，並無不妥，且余女停放機車的地方明確就是紅線，員警依法舉發尚無違誤。

而台北地院認為，余女的女兒年僅1歲多，也確實托育於該托嬰中心，雖余女構成違停行為，但按「接送未滿7歲兒童上、下車者，臨時停車不受3分鐘之限制」，道路交通管理處罰條例第55條第2項有明確規定，為接送幼女因而違規停車，違章情節屬於輕微。

再者，余女停放機車時，並未在車上或車旁，顯非處於「保持立即行駛之狀態」，不屬「臨時停車」，與道路交通管理處罰條例第55條第2項規定不符，根據照片，余女機車緊靠路邊，左側預留相當空間，該路段人車也稀少，難認有妨礙人車通行的情事，以上未達嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，因此准許撤銷4張罰單。

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