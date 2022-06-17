朱宜君／不打不成器！是管教還是暴力？

▲隨著兒童權利保障的興盛，過去不打不成器的教養觀念已不被接受。（圖／視覺中國CFP）

日前網路流傳一支影片，內容為桃園機車行老闆以紙捲打頭部等方式教訓女童；原來，影片中的男子為女童繼父，因女童有說謊、欺負同學、偷東西等偏差行為，屢勸不聽，才會動手管教。員警調查後，也依規定通報家庭暴力。

當子女有不當行為，父母固然要透過管教，來改正子女的過錯，但子女作為個人，是權利的主體，並不是父母的財產。隨著兒童權利保障的興盛、教育觀念的轉變，過去體罰管教或不打不成器的教養觀念，已逐漸不被社會普遍接受。國會甚至透過立法宣示，賦予《兒童權利公約》（CRC）法律效力。

《兒童權利公約》明白規定：應保護兒童在受父母、法定監護人或其他照顧者照顧時，不受任何形式的身心暴力或剝削等對待，包括性虐待。同公約也規定：應保障兒童不受酷刑或其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰。

聯合國兒童權利委員會則多次呼籲，體罰是違反兒童的人格尊嚴和人身安全，並倡導任何侵害兒童的暴力行為，無論多麼輕微，都應被禁止（註一）。本文提醒家長在管教子女時，必須注意的法律問題。

管教不當恐成家庭暴力

依《家庭暴力防治法》，所謂「家庭暴力」是指家庭成員間實施身體、精神或經濟上的騷擾、控制、脅迫或其他不法的侵害。舉例來說，若對子女抓頭髮、扭轉肢體、推拉、捏、咬、打（如打巴掌、打頭、打屁股等）、踢踹或持物品或器械攻擊等動作，這些都屬於「身體上」的家庭暴力；對子女施加言詞侮辱、貶抑、謾罵、恐嚇、脅迫等，則是「精神上」的家庭暴力。施暴情節嚴重者，甚至還會被認定已對子女構成身心虐待。

而《家庭暴力防治法》所稱的「家庭成員」，包括配偶或前配偶、現有或曾有同居關係、家長、家屬、直系血親及姻親、四親等以內旁系血親及姻親等親屬之外，更涵蓋現有或曾有親密關係的未同居伴侶。

因此，除了父母外，其他家庭成員，例如：祖父母、繼父母、伯父伯母、叔父嬸嬸、舅舅舅媽、姑姑姑丈、阿姨姨丈、父母的同居人等，若對於子女有不當的身心對待或實施體罰等行為，都是《家庭暴力防治法》要規範的對象。

真的發生家庭暴力怎麼辦（註二）？比方說，發現周遭有受家庭暴力的未成年被害人，此時，法定代理人、三親等以內的血親或姻親（如未成年被害人的父母、祖父母、繼父母、伯父伯母、叔父嬸嬸、舅舅舅媽、姑姑姑丈、阿姨姨丈等），都可以趕快向地方法院（未成年被害人的住居所地、加害人的住居所地或家庭暴力發生地的法院都可以）為未成年被害人聲請保護令，或者通知檢察官、警察機關或直轄市、縣（市）主管機關為未成年被害人提出聲請。

聲請保護令保護家暴被害人

保護令的種類有緊急保護令、暫時保護令、通常保護令三種，主要差別如下：

1.緊急保護令：當被害人有遭受家庭暴力的急迫危險時，由檢察官、警察機關或各直轄市、縣（市）主管機關（一般人民不能聲請），以書面、言詞、電信傳真或其他科技設備向法院聲請，且法院應於受理聲請後4小時之內核發。

2.通常保護令：由被害人、檢察官、警察機關或各直轄市、縣（市）主管機關以書面向法院提出聲請，經法院審理後核發。

3.暫時保護令：為保護被害人，在前述「通常保護令」審理終結前，法院得依被害人、檢察官、警察機關或各直轄市、縣（市）主管機關書面聲請或依其職權核發暫時保護令。因此，暫時保護令主要是為填補通常保護令審理期間，被害人有保護空窗期的疑慮。

在聲請保護令的時候，應說明家庭暴力事實，也就是具體說明：何人、何時、何地、被何家庭成員、以什麼樣的行為、造成什麼樣的侵害等經過，並檢附相關證據，例如：驗傷單、照片、錄音或錄影、訊息等，且應說明為什麼有繼續遭受家庭暴力的危險性。例如：加害人有慣性暴力、加害人與被害人仍會持續接觸、暴力情節嚴重等。法院也可以書面審理，不經過開庭，就先核發緊急保護令或暫時保護令，即時保護被害人。

在核發緊急保護令或暫時保護令後，程序會轉為「通常保護令」的聲請程序，法院就家庭暴力的事實及證據，會做更詳細的調查，然後再決定是否確定核發通常保護令。

要注意的是，如果法院決定核發通常保護令，或駁回聲請之際，緊急保護令或暫時保護令就會同時失去效力。至於通常保護令的效期，最長為兩年，但若有繼續受暴的危險，在保護令失效之前，還可以向法院聲請延長。

懲戒子女須合於保護教養目的

在審酌家庭暴力時，實務常見父母等人用「我在教小孩」來抗辯自己的無辜。確實，《民法》承認父母對子女有懲戒權，但父母必須在「保護教養子女的必要範圍」內施行懲戒，才算合法。

而且必須留意，《民法》只給父母有「子女懲戒權」，其他家庭成員如：祖父母、繼父母、伯父伯母、叔父嬸嬸、舅舅舅媽、姑姑姑丈、阿姨姨丈、父母的同居人等等，原則上都不能主張這個權利（註三）；且縱使認為父母有委託授權其他家庭成員對子女施行懲戒，同樣也不能逾越保護教養子女的必要範圍。

什麼是「必要範圍」呢？法院會依照家庭環境、子女性別、年齡、健康及性格、過錯輕重等情形，綜合判斷父母行使懲戒權的手段，是否適合於保護或教養子女（註四）。當父母採取的懲戒手段，超過了保護教養子女的必要程度，父母就無法以行使懲戒權作為理由，進而主張自己沒有違法。

曾有案例指出：被害人為4歲半的稚齡幼女，因好奇心而誤轉機車油門，導致機車暴衝倒地，被父親用拖鞋毆打左手臂一下成傷。法院認定：該名父親的作為，逾越保護教養未成年子女的目的，已超過行使懲戒權的必要範圍。也有案例是母親因為想要沒收子女的手機，而與未滿18歲的子女發生推擠拉扯，導致子女受到輕微傷勢，也被法院認定：該名母親實施的懲戒手段，逾越必要程度及範圍（註五）。

教養子女的做法，常常讓現今的父母傷透腦筋，既要能匡正子女的不當或偏差言行，讓他們不至於走偏，又同時不能過當，真的是很難拿捏。當我們在管教子女時，應按照其不同成長階段，循著當下所能理解及接受的方式，慢慢引導；同時，不妨思考著，若同樣的作為施加在成年人身上，是否會有傷害、羞辱貶抑、有損人格尊嚴等疑慮。若有，恐怕就不是很適當的管教方式。

激烈的手段或許可收一時的成效，但對子女造成的陰影與創傷，卻可能是一輩子的，相信這也不是為人父母所樂見。

附註：

註一：兒童權利公約一般性建議第8號及第13號。



註二：父母在管教子女時，若有不當，除可能構成對子女的家庭暴力，另有可能觸犯傷害罪、傷害致死罪、妨害自由（例如：恐嚇罪、強制罪）等刑事犯罪。而在刑事審判中，常會見到被指為家庭暴力加害人的父母或其他家庭成員，以行使子女懲戒權，進而主張阻卻違法的說法。



註三：可參考最高法院103年度台上字第3940號刑事判決。



註四：可參考台灣高等法院107年度上易字第1886號刑事判決。



註五：油門與手機的案子請參考台灣高等法院100年度上易字第2368號刑事判決、台灣高等法院台南分院100年度上易字第531號刑事判決。

●朱宜君，執業律師，曾任家事法庭法官助理，專長為家事事件。以上言論不代表本報立場。