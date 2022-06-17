屢次遭詐騙集團冒用名號　名律師強調已註冊呼籲勿上當

▲李永然強調，「永然聯合法律顧問」也是註冊商標。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

知名律師李永然，因知名度高、樹大招風，常常被人冒用名號，用來進行詐騙，甚至連他的事務所「永然聯合法律顧問」也被冒用。李永然17日發聲明，希望透過《ETtoday新聞雲》強調「永然」是註冊登記的「商標」，受《商標法》保護。若有心人再冒用，絕對追究法律責任，絕不寬貸。

李永然聲明全文如下：

永然聯合法律事務所聲明

近日有人冒用「永然聯合法律顧問」名義佯稱為本所律師可提供法律諮詢或法律服務，並提供銀行帳戶要求受害人將律師諮詢費匯入其所指定的銀行帳戶內，由於「永然」也是一註冊登記「商標」，受《商標法》保護。本所對於侵害本所「永然」商標及從事運用法律諮詢名義詐欺的不法行為予以最嚴厲的譴責。本所為了保護長期以來支持本所的民眾及客戶，本所已於發現冒用事件後，逕行報警處理，本所特此次聲明為了維護本所「永然」商標及信譽，特別呼籲有心人士切勿再以身試法，一旦有此行為，本所一定會追究其法律責任，絕不寬貸；又若發現再有冒用本所名義收取法律諮詢費或任何律師費的不法行為，煩請務必直接以電話(02)2395-6989轉203與本所聯繫確認，以免遭到不肖人士詐騙受害。

永然聯合法律事務所 所長李永然律師 中華民國111年6月17日