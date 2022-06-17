印股票換鈔票　美生集團董事長吸金1.4億判刑定讞

▲牙醫集團董座吸金，判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

號稱「全亞洲最大的牙醫連鎖品牌」的「美生牙醫集團」，公司董事長蔡惟新在2012年間，因周轉不靈、積欠債務，竟以「印股票、換鈔票」手法吸金1.4億元。最高法院17日依違反《公司法》、「詐欺取財」等4罪，將他各判刑1年到1年10月不等，並宣告沒收犯罪所得1億4千萬元定讞。

美生牙醫集團曾在北台灣擁有5家連鎖牙醫診所，不過檢方查出，集團因為積極展店擴大營運，結果造成營運不善、欠下大筆債務。當時集團董事長蔡男，就找媒體進行宣傳，謊稱公司營業額高漲，2014年間即將突破營業額5億元，股票更即將上櫃；此外，蔡男也私下找地下盤商販售自家未上市股票，希望從股東手中挖出更多的錢。

蔡男的詐騙手法果然吸引不少股東注意，紛紛掏錢響應公司的擴展美夢，但集團卻無實際擴展作為。股東向檢調單位提告，檢方於2015年間發動搜索約談行動，將蔡男帶回。蔡男一開始否認賣股票吸金，後來才改口，稱集團積欠余姓大股東上千萬元，在余姓股東的建議下，才會鋌而走險，進行吸金。檢方依照違反《證券交易法》，對蔡男等人提起公訴。

一審將蔡男判刑3年10月，另得易科罰金部分判5月，二審則改認定蔡惟新犯2個《公司法》「未實收股款罪」、2個「詐欺取財罪」，分別宣告1年6月、1年10月、1年、1年8月，並未定應執行刑，另外也宣告沒收蔡男個人犯罪所得1億1千餘萬元、集團犯罪所得3千餘萬元。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。全案定讞後，將由檢方聲請定應執行刑。