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桃園機車行傳虐童！她狂哭雙手僵直　網肉搜店家出征

▲▼桃園驚傳虐童家暴，網友肉搜機車行老闆。（圖／翻攝爆料公社）

▲桃園驚傳虐童家暴，網友肉搜機車行老闆。（圖／翻攝爆料公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園市桃園區一間機車行傳出多段管教女童的影片，由於男子以紙捲打頭、處罰雙手舉高，導致女童不斷哭泣、雙手僵直，讓許多網友氣得肉搜機車行攻擊。對此，男子也說明，是因為女兒行為有偏差，才會出手管教。

多段影片在網路瘋傳，內容為機車業者將店裡的鐵捲門拉下，要求女兒罰站並雙手舉高，大聲辱罵「妳不會停止撒謊的，對不對」、「妳剛剛騙我耶」、「愛說謊的小孩」，並以報紙捲成的紙捲猛打女童的頭部說「哭什麼」，女童也因此不斷哭泣。

其他影片中，女童因手不斷舉高而抽蓄、僵直，甚至連吃飯都很困難，只能不斷哭泣哀號，爸爸也在一旁低頭來回移動說，「我不知道妳在哭什麼」、「不想吃喔？妳再哭一次妳試試看」，女童則轉為低聲悲泣。

▲▼桃園驚傳虐童家暴，網友肉搜機車行老闆。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼女童父親表示，管教是為了導正女兒的偏差觀念。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼桃園驚傳虐童家暴，網友肉搜機車行老闆。（圖／翻攝爆料公社）

影片曝光後引起網友怒火，「太可怕了吧」、「打頭不好啦，打腳吧」、「希望有關單位介入瞭解一下」、「他是孩子的爸爸嗎？孩子都被嚇到狂發抖了」、「小孩的行為，多數是學習模仿而來的」、「就算她做錯什麼？長期這樣打，她會變正常嗎」、「這種教育方式太過了」。

網友立刻出動，到車行的臉書粉專、Google評論留下負評，而車行老闆隨後也將粉專等平台關閉。據悉，該名女童就讀國小二年級，疑似行為出現偏差而有欺負同學的行為，這才讓爸爸非常生氣，進而出手管教。

女童母親將店內的監視器畫面傳給阿嬤，本想證明有在管教女童，但阿嬤將影片外流導致影片在網路瘋傳，目前已有社工介入，將評估是否有安置的需求。

女童父親8日晚間也到案進行說明，他表示打女兒是用報紙，主要是想透過處罰導正女兒的偏差觀念。

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