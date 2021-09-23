軍職夫教訓小孩打到斷棍+全天遠端監控　妻崩潰求離婚勝訴

▲人妻指控軍職丈夫鞭打孩子數百下，甚至在家中裝監視器監控。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名人妻指控軍職丈夫不顧孩子因患病致血液無法正常凝結，經常以藤條對孩子施暴，動輒鞭打1 、2 百下，造成未成年孩子身體多處嚴重瘀傷，更在家中裝設監控，導致她及孩子精神上造成極大傷害及壓迫，只好搬回娘家並訴請離婚；但人夫解釋，是因妻子採放任式教育，孩子也因在他的調教下成績進步，拒絕離婚，同時請求妻子回家同居，士林地院日前審結判准離婚。

人妻主張，2009年結婚育有2子，但孩子患有血小板無力症及過動症狀，但丈夫卻不體恤她照顧孩子，在2016年以藤條不斷鞭打兒子腳底，造成腳底嚴重腫脹致腳趾碰不到地，學校發現後通報社會局，另名孩子常遭受父親以藤條鞭打致身體多處嚴重瘀傷，在2018年11月間丈夫以指揮棒鞭打直到指揮棒斷裂，導致孩子多處瘀青，如果她出面制止，孩子就會被更嚴重鞭打；對此法院也核發保護令，不僅如此，人夫甚至在家中四處裝設監視器，持續性監控她及孩子，導致母子3人精神承受極大傷害、壓迫與不安。

人妻更難過指出，丈夫在2019年初不願意再與她同房，獨自睡在客廳，雙方感情日漸冷淡，也沒性行為，關係已貌合神離，形同陌路，家中開銷也都由她獨自負擔，因此她認為夫妻感情緣份已盡，訴請離婚，同時要求單獨擁有小孩監護權，丈夫也得按月給付扶養費，並要求平均分配夫妻剩餘財產。

▲人夫體罰孩子，甚至鞭打到指揮棒斷裂。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

但人夫辯稱，自己是職業軍人，因工作偶爾需要到外縣市出差，孩子都由妻子負責教養，但妻子卻採放任式管教，對孩子品德、成績均不在意，任由他們玩遊戲、打電動，學校成績一落千丈，導師更透過聯絡簿指出孩子有偷竊狀況，對於體罰他則稱只是偶爾，但在體罰前都會告訴子女原因及目的，並非不理性發怒。

他反控妻子是個不盡責的媽媽，當老師在聯絡簿上寫孩子在校狀況甚至對師長出言不遜及干擾上課秩序，妻子僅在聯絡簿上「簽名」或簡單回覆「謝謝」，未積極處理，因為他出手教育孩子，孩子不僅修正學習態度更領許多張獎狀；至於裝監視器他則承認，因常出差，他只想想看小孩在做什麼；人夫拒絕離婚，同時要求回娘家妻子快點回歸家庭。

法官勘驗孩子驗傷證明，得知父親體罰已超過合理管教範圍，甚至未體認孩子患有血小板無力症及過動症，應以特殊方式教導，以責打、體罰手段施以嚴厲管教，反而指責妻子對子女教育不盡心力，導致夫妻因管教子女意見不合致感情生變，身為人夫、人父卻不知檢討改進，為監控子女在家行為，擅自在客廳、小孩房間及浴室門口等處裝設遠端監視器，使妻小日常生活起居因遭他遠端監看及語音糾正，毫無個人隱私且備感壓力，讓住家失去應有溫暖、放鬆功能。

對此，法官認為雙方在訴訟中互指不是，足認兩造情感嚴重破裂，婚姻所生的破綻也無回復的希望，對此判准離婚；另外依社工訪視紀錄表及審酌丈夫多次不當管教導致孩子受傷，將孩子監護權判給妻子，人夫另按月給付小孩各1萬

8000元扶養費到成年為止，同時得將285萬餘元剩餘財產分配給妻子。