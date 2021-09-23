　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

軍職夫教訓小孩打到斷棍+全天遠端監控　妻崩潰求離婚勝訴

▲桃園市陳姓男子前年與妻子離婚後，在其汽機車上偷裝定位器掌握行蹤，還在其臉書上指名道姓騷擾辱罵挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲人妻指控軍職丈夫鞭打孩子數百下，甚至在家中裝監視器監控。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名人妻指控軍職丈夫不顧孩子因患病致血液無法正常凝結，經常以藤條對孩子施暴，動輒鞭打1 、2 百下，造成未成年孩子身體多處嚴重瘀傷，更在家中裝設監控，導致她及孩子精神上造成極大傷害及壓迫，只好搬回娘家並訴請離婚；但人夫解釋，是因妻子採放任式教育，孩子也因在他的調教下成績進步，拒絕離婚，同時請求妻子回家同居，士林地院日前審結判准離婚。

人妻主張，2009年結婚育有2子，但孩子患有血小板無力症及過動症狀，但丈夫卻不體恤她照顧孩子，在2016年以藤條不斷鞭打兒子腳底，造成腳底嚴重腫脹致腳趾碰不到地，學校發現後通報社會局，另名孩子常遭受父親以藤條鞭打致身體多處嚴重瘀傷，在2018年11月間丈夫以指揮棒鞭打直到指揮棒斷裂，導致孩子多處瘀青，如果她出面制止，孩子就會被更嚴重鞭打；對此法院也核發保護令，不僅如此，人夫甚至在家中四處裝設監視器，持續性監控她及孩子，導致母子3人精神承受極大傷害、壓迫與不安。

人妻更難過指出，丈夫在2019年初不願意再與她同房，獨自睡在客廳，雙方感情日漸冷淡，也沒性行為，關係已貌合神離，形同陌路，家中開銷也都由她獨自負擔，因此她認為夫妻感情緣份已盡，訴請離婚，同時要求單獨擁有小孩監護權，丈夫也得按月給付扶養費，並要求平均分配夫妻剩餘財產。▲桃園市謝姓男子不滿妻子鬧離婚還欲賣房，竟夥同岳母與2名舅子強押妻子到公廟祭改，還以湯匙挖嘴強灌符水，事後遭妻子提告家暴傷害。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲人夫體罰孩子，甚至鞭打到指揮棒斷裂。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

但人夫辯稱，自己是職業軍人，因工作偶爾需要到外縣市出差，孩子都由妻子負責教養，但妻子卻採放任式管教，對孩子品德、成績均不在意，任由他們玩遊戲、打電動，學校成績一落千丈，導師更透過聯絡簿指出孩子有偷竊狀況，對於體罰他則稱只是偶爾，但在體罰前都會告訴子女原因及目的，並非不理性發怒。

他反控妻子是個不盡責的媽媽，當老師在聯絡簿上寫孩子在校狀況甚至對師長出言不遜及干擾上課秩序，妻子僅在聯絡簿上「簽名」或簡單回覆「謝謝」，未積極處理，因為他出手教育孩子，孩子不僅修正學習態度更領許多張獎狀；至於裝監視器他則承認，因常出差，他只想想看小孩在做什麼；人夫拒絕離婚，同時要求回娘家妻子快點回歸家庭。

法官勘驗孩子驗傷證明，得知父親體罰已超過合理管教範圍，甚至未體認孩子患有血小板無力症及過動症，應以特殊方式教導，以責打、體罰手段施以嚴厲管教，反而指責妻子對子女教育不盡心力，導致夫妻因管教子女意見不合致感情生變，身為人夫、人父卻不知檢討改進，為監控子女在家行為，擅自在客廳、小孩房間及浴室門口等處裝設遠端監視器，使妻小日常生活起居因遭他遠端監看及語音糾正，毫無個人隱私且備感壓力，讓住家失去應有溫暖、放鬆功能。

對此，法官認為雙方在訴訟中互指不是，足認兩造情感嚴重破裂，婚姻所生的破綻也無回復的希望，對此判准離婚；另外依社工訪視紀錄表及審酌丈夫多次不當管教導致孩子受傷，將孩子監護權判給妻子，人夫另按月給付小孩各1萬
8000元扶養費到成年為止，同時得將285萬餘元剩餘財產分配給妻子。

►爐烤牛排吃到飽只要XXX元！

ET快訊
柯震東30歲「背不出99乘法」　被考8x7傻了
鄭文燦新增3女副發言人　都是美女+學經歷佳
王祖賢竟是「最不上鏡女星」　名導演只打75分：腿也不美
男粉絲性侵女網紅3天2夜　「自備威而鋼」連生理期也不放過
男戴口罩畫面笑噴千萬人！「病毒看到都怕了」
8大加碼券中獎率曝　機率最高是「這張券」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

身分證改「性」強制先手術　法院引《玫瑰少年》判性別自主獲勝

紅黃牌重機族夢想終成真！蘇花改30日中午通行　開頭燈+50米車距

建築師隨機射爆家貓鼻樑　法官怒「輕蔑動物生命」判3月罰30萬

軍職夫教訓小孩打到斷棍+全天遠端監控　妻崩潰求離婚勝訴

海關嚴查非洲豬瘟　他三字經+揮拳暴打關員下場出爐

快訊／5男女捷運台大醫院站發傳單：你的小孩打的針可能是毒針

快訊／「如虎添翼」6年吸金10億　天逸財經博士董座等7人遭約談

快訊／新店溪戲水…他呼喊救命後從水面消失！打撈上岸已無心跳

光寶常州廠長涉收回扣500萬　下包丟標案舉發結果出爐

快訊／劇組竹子湖拍戲！疑驚動虎頭蜂遭螫…「3女6男」送醫急救

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

蕭敬騰登百層高樓《披星戴月的想你》　中秋熱唱坐擁《星辰大海》美呆了

「黑狗兄，一路好走」陳美鳳淚崩送龍劭華　《美麗人生》片場最後1句話：我隨時Stand by

身分證改「性」強制先手術　法院引《玫瑰少年》判性別自主獲勝

紅黃牌重機族夢想終成真！蘇花改30日中午通行　開頭燈+50米車距

建築師隨機射爆家貓鼻樑　法官怒「輕蔑動物生命」判3月罰30萬

軍職夫教訓小孩打到斷棍+全天遠端監控　妻崩潰求離婚勝訴

海關嚴查非洲豬瘟　他三字經+揮拳暴打關員下場出爐

快訊／5男女捷運台大醫院站發傳單：你的小孩打的針可能是毒針

快訊／「如虎添翼」6年吸金10億　天逸財經博士董座等7人遭約談

快訊／新店溪戲水…他呼喊救命後從水面消失！打撈上岸已無心跳

光寶常州廠長涉收回扣500萬　下包丟標案舉發結果出爐

快訊／劇組竹子湖拍戲！疑驚動虎頭蜂遭螫…「3女6男」送醫急救

五倍券大當機…蘇貞昌讚受歡迎　他開炮：沒羞恥心！受歡迎的是錢

兩岸電競文化節燃啟動　上海台北選手將展開雲交鋒

王淨《比悲傷》獻出從影第一次　警局苦挨巴掌一晚上

桃園防疫警戒也降「加強版→二級」　石門水庫楓半馬取消

央行祭第3波房市管控　楊金龍：非打炒房、目的是提醒財務槓桿

陳昇餐廳「邀月兒」9／26熄燈　週六及週日座位已被訂滿

陳韋霖到二軍投先發　布魯斯：或許有幫助

正妹新星丁子云登PTT表特版　網封「新高球女神」收起甜笑拚首冠

身分證改「性」強制先手術　法院引《玫瑰少年》判性別自主獲勝

鴻海科技日首支預告片搶先看！正式活動10／18登場　與創辦人郭董生日同天歡慶

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

即／雲林職校師廁所輕生　 全校心理輔導

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

中秋血腥鬥毆「鄉長警察弟」帶頭

辣模網紅與謝欣穎前任驚爆染毒　尿檢皆呈陽性

G奶護理師遇到佛心房東　結局讓她超傻眼

即／土城住宅大火！146消防搶救

捷克跑山獸尋獲登山客遺體　男陳屍800m深谷

楊實秋兒又出事　上傳小女友激情片遭訴

「豐年果糖」童星遭撞亡！肇事駕駛判刑6月

姊夫逼小姨子口交被拒　找老婆活春宮給她看

雲林職校男師遺言曝光　留紙條叮囑校運業務

即／潤寅案二審　楊文虎王音之夫婦判刑出爐

更多熱門

相關新聞

高雄9月大男嬰疑遭施虐　檢將傳訊父母釐清

高雄9月大男嬰疑遭施虐　檢將傳訊父母釐清

高雄市一名9個月大的男嬰被父親送到高雄長庚醫院治療，因為身上有多處不明的嚴重傷勢，被醫院通報「疑似家暴」個案，雖然母親表示是「不小心滑倒，踩到兒子右腳」但仍不排除受虐。不過，因母親精神狀況不佳，加上醫院還得開評估會，檢方另擇期才會傳喚父母深入訊問。

熱水狂淋5分鐘！　3歲童遭活活燙死「頭皮全爛」

熱水狂淋5分鐘！　3歲童遭活活燙死「頭皮全爛」

9月大男嬰背血腫疑受虐！父母都說不小心

9月大男嬰背血腫疑受虐！父母都說不小心

小孩哭鬧「要抱抱」！家長全無視...掀2派論戰

小孩哭鬧「要抱抱」！家長全無視...掀2派論戰

高雄哥想買無車位大樓或公寓　網曝分析

高雄哥想買無車位大樓或公寓　網曝分析

關鍵字：

離婚軍人家暴小孩保護令監視器

讀者迴響

熱門新聞

夜間跑廁所超過2次快就醫

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

即／雲林職校師廁所輕生　 全校心理輔導

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

劉真離世1年半…辛龍22日準時發文！網一看鼻酸

全聯買到「隱藏商品」！她回家一擺美翻

罕見！33歲男2年來用「肛門射精、陰莖排便」

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

第三波超強水逆「5星座＝重災戶」慘了！

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

連千毅要500次才問到「真人娜美妻」電話！

KID放閃正牌女友！東區妹仔「下衣失蹤」美腿辣翻

學生愛遲到　25歲師脫口罵：蘑菇

更多

最夯影音

更多
龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走
當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面