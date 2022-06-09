巴8歲繼女！機車行「滿地冥紙」鐵捲門被潑漆　網戰翻：自以為正義

記者曾筠淇／綜合報導

桃園一名機車行老闆因用報紙捲打8歲繼女的頭，引發眾怒，事後就有不少民眾衝到機車行蛋洗、潑漆、撒冥紙，發揮「鄉民的正義」。照片曝光後，引發網友正反討論，不少人認為此舉根本是自以為正義。

「爆料公社」管理員在社團貼出照片，提到桃園爸爸的事件讓很多人很氣，但大家還是要理性，衝動的手段沒辦法解決問題，「希望大家不要有過激的行為喔！」

而從管理員貼出的照片可見，機車行的鐵捲門上有大量白色油漆，地上更是滿滿的冥紙；而在照片右側，則有位綁著馬尾的女警在清理環境。

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▲機車行現況曝光。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

照片曝光後，一票網友認為這些人根本自以為正義，「我覺得潑漆的更有病，小孩本來就該教」、「這個繼父算有用心教育，雖然手法有待商榷，但還不至於被這群路人甲如此回應」、「台灣就是有這種無聊自以為是的正義魔人」、「就是有些8+9口說正義，藉著正義名義霸凌別人」、「鄉民的正義，而且只會挑軟的」、「外人有什麼資格管？出事又推給父母，灑冥紙、潑油漆的人怎麼這麼低端？應該是他們的父母不會教，只會教他們做這種事情」。

也有些網友認為，小孩的行為實在不妥當，因此家長本來就該管教，「孩子行為有嚴重偏差，用報紙捲起來打其實真的還好」、「要是我家小孩欺壓別人，哪是巴頭這麼簡單而已」、「現在不教，什麼時候教」；不過，也有網友認為家長的管教方式過了頭，「都打成這樣了，還有人要護航嗎」。

其中還有些網友不禁表示，為什麼是女警來收拾環境，「警察為啥要幫忙整理」、「辛苦的女警還要幫忙掃」、「好心疼女警在掃地，啊為何是警察在掃地」、「為什麼警察要幫忙掃」。

▲桃園驚傳虐童家暴，網友肉搜機車行老闆。（圖／翻攝爆料公社）

回顧整起事件，近日有多段影片在網路上流傳，內容為機車行老闆將店裡的鐵捲門拉下，要求女童罰站並雙手舉高，並大聲責罵「你不會停止撒謊的，對不對」、「你剛剛騙我耶」、「愛說謊的小孩」，接著以報紙捲猛打女童的頭部。

桃園警分局警員看到影片後，聯繫機車行老闆及其妻子到案說明。老闆表示自己是女童繼父，因為讀小二的孩子長期說謊、偷東西，還會在學校欺負同學，夫妻多次管教都沒用，後來孩子還在家中教5歲女童玩刀，導致對方被割傷，一時氣憤才會在機車行動手管教，事後很後悔。

而事情之所以會鬧大，是因為女童母親為了證明有在管教孩子，所以才會將影片傳給阿嬤，想不到阿嬤將影片傳出去，引發軒然大波。事後社工將女童帶去醫院驗傷，確認身上無明顯傷勢，後續會評估是否需要安置，全案也已交由警方偵辦當中。

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