桃園地院法官蔡政佑偷拍女法官隱私　懲戒撤職停用2年上訴遭駁

▲法官蔡政佑，遭撤職停用2年確定。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

桃園地院男法官蔡政佑，懷疑同辦公室的曾姓女法官有婚外情，竟偷拍曾女辦公室電腦螢幕，向院長檢舉。蔡政佑最後被依照「妨害秘密罪」判刑5月、得易科罰金15萬元定讞。他被送懲戒，職務法庭日前判決將他撤職並停止任用2年。蔡政佑上訴，懲戒法院二審17日駁回確定。

本案發生於去年5月25日中午時分，曾姓女法官因有事暫時離開辦公室，請求同辦公室的法官蔡政佑代為處理公務，蔡男竟藉此機會，觀看曾女與他人間之LINE對話紀錄。蔡男懷疑曾女可能有婚外情，立即以自己手機拍攝曾女電腦螢幕上之LINE對話畫面，並將本事告知桃園地院院長邱瑞祥，還提供拍攝之照片。

但院長調查後，曾女向院長表示雙方均已離婚，並非婚外情。院長轉告蔡男，但蔡男不信，又在同年6月17日下午，趁無人在辦公室之際，偷偷使用曾女公務電腦，再以手機拍攝電腦螢幕畫面約20餘張照片。由於曾女早就擔心被調查，因此在座位後方裝設監視器，拍下蔡男偷偷使用曾女電腦的畫面。曾女隨即提出妨害秘密告訴，並請求檢方搜索桃園地院，全案因此爆發。蔡政佑最後遭判刑5月定讞。

蔡政佑也被送懲戒，職務法庭審理後，將他判決撤職並停止任用2年。蔡政佑上訴第二審，懲戒法院合議庭審理後，17日駁回上訴，蔡政佑確定遭撤職、停用2年。

懲戒法院駁回理由中指出，蔡政佑的違失行為，足以認定有「損害法官之身分與職位尊嚴，動搖人民對於司法功能之信賴」，得以確認他已不具「法官適任性」。此外，他事後對違失行為的辯解態度，並沒有表現出深切的自省及痛悔的態度。懲戒法院更指出，透過對蔡政佑「大膽且毫無心理顧忌地持續深入探究他人私密生活(表現在已被告知女法官無婚姻關係後，猶不停止窺視行為上)，事後又有自我合理化之言行」等外在行止為判斷，蔡政佑所呈現出來之「性格缺失」，客觀上已足使社會大眾高度懷疑他能「遵守法規範所要求之外在作業程序，秉公不偏地處理公共事務」。因此懲戒法院認定「蔡政佑在可預期之數年期間內，除了不具備法官之適任性外，連一般公務員之適任可能性，評估上亦應暫予排除。」故認為原判決認識用法無誤，駁回上訴確定。