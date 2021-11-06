苗栗狠父母虐殺兒埋屍仍詐1年補助　貪「高額育兒補助」設籍桃園

▲設籍桃園市的陳姓女子與同居林姓男友遭警方移送苗檢偵辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

設籍桃園市的陳姓女子與同居林姓男友去年疑因不當管教虐殺2歲兒子，事後埋屍在苗栗偏僻樹林內，但2人無業仍持續詐領育兒津貼，桃園市府今年5月間查出已屆學齡的姊姊卻未註冊入學，桃園市警局婦幼隊會同社會局循線追到苗栗才意外揭發這起駭人聽聞命案。

桃園市政府社會局指出，設籍在桃園市的陳姓女子與同居人林姓男子共同扶養4名孩子，分別為6歲、3歲、2歲與1歲，依據市府在2015年頒訂的育兒補助辦法規定，單胞胎每胎發放3萬元、雙胞胎每胎發放3萬5000元、三胞胎以上，每胎發放4萬5000元；至於育兒津貼，每位幼兒每月可領3000元，可領到3歲為止，父母未就業家庭育兒津貼每月可領2500元，可領至2歲。另外，孩童3歲前每月可領3000元育兒津貼。

▲設籍桃園市的陳姓女子與同居林姓男友共同扶養4名小孩，每月可領取桃園市政府1萬3500元的補助。（資料照／記者沈繼昌攝）

因此根據社會局育兒補助，陳姓女子除了6歲的大女兒已超過請領育兒津貼年紀外，3名3歲、2歲（已死亡）、1歲子女，今年皆有領每月3500元育兒津貼，另外今年8至9月因中央調整生育補助津貼，每人可領4500元，陳女一家直至今年9月都還有請領育兒補助紀錄，舉例以9月來說，陳女光是3名幼兒部分，每月可領1萬3500元的育兒補助，陳女落網後，還懷孕35周即將臨盆，若孩子出世，又可請領每胎3萬元與每月4500元育兒津貼。

桃園警界資深人士表示，這對同居男女疑似貪圖桃園市高額育兒補助才將戶籍設在桃園，但人卻在外縣市租屋，即使小孩已過世，仍繼續詐領補助，冥冥之中自有定數，這對同居男女因為虐殺幼兒惡行，因貪心詐領補助才露餡，更難逃法律制裁。

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