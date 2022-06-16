入境3＋4上路「全國亂成一團」　國民黨揭3亂象

▲國民黨文傳會主委王育敏。（圖／翻攝自國民黨直播）

記者呂晏慈／台北報導

指揮中心公告入境檢疫「3＋4」政策昨（15日）上路，國民黨文傳會主委王育敏今（16日）舉行記者會批評新規衍生3大亂象，不僅指引不明確，造成地方政府、業者、民眾3輸，一國多制大家無所適從，「1人1戶」沒稽查淪為虛設，呼籲中央應訂定明確指引；另對於兒童就醫狀況頻傳，應研擬兒童緊急情況送醫的替代方案，設立兒童緊急送醫專責窗口，若轄區119無法即時出車，應立即聯繫以警車開道方式協助孩童家人開車送醫，以掌握就醫時效。

國民黨表示，昨日「3＋4」的入境檢疫措施剛上路，可是卻因為疫情指揮中心的規範不明確，造成旅宿業者、民眾以及地方政府的「三輸」局面；對防疫旅宿業者而言，過去業者為便於管理，會要求入住檢疫旅館的旅客住滿8晚，可是現在指揮中心規定「以同一檢疫地點完成3加4為原則」，又說「後4天如要在自宅或親友住所進行自主防疫，須經自主防疫所在地的地方政府同意」，但整個作業流程為何？地方政府與民眾又該如何與旅宿業者協調？中央絲毫沒有規劃，只提出模糊不清的說法，形同玩文字遊戲，造成地方政府、業者及民眾的極大困擾。

此外，國民黨質疑，「3＋4」自主防疫期間規定「必要時可以外出」，但如何認定「必要」？有沒有限定外出時間？民眾如果第四天後回家住，最後回原防疫旅館退房是否可行？業者對此各有作法，有的說要沿用舊制不讓住客外出，也有業者傾向不予管理，形成一國多制。防疫副指揮官陳宗彥也對入境者何時回到檢疫場所無正面回應，連一套標準的入境者防疫規範都付之闕如，指揮中心再次躺平式防疫，實在難辭其咎。

國民黨並指，在填寫入境檢疫系統時，檢疫地點只需要填前三天的檢疫地址。後四天若回家自主防疫，也沒有單位先稽查環境。指揮中心對此甚至表示，「因相信民眾的自治能力，鄰居也可檢舉」。但如此一來，自主防疫期間規定的「一人一戶」形同虛設，難道是鼓勵大家鑽漏洞？

另一方面，國民黨列出相關案例指出，因為救護量能不足，一個月來竟有高達10起以上由家長向警方「攔轎」求助，由警車協助開道，方能將染疫幼童及時送醫的情況發生。有些是因為119救護車派遣不夠及時，而使家長需要求助派出所；有些則是因為路上塞車而無法儘速將染疫兒童送醫救治，而必須求助警方；更有些狀況是民眾直接在路上隨機尋找警員求助，透過警車開道才能將染疫幼童及時送醫。這些案例不僅凸顯家長對於兒童染疫的焦慮，更凸顯出救護車派遣無法及時因應孩童緊急就醫需求的窘境。