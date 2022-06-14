單月死亡破2000！國民黨轟「新臺灣模式」：準備枉死多少人？

▲國民黨文傳會召開記者會，由前國健署長邱淑媞、新北市議員參選人戴湘儀以及文傳會副主委何志勇共同出席。（圖／國民黨提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

本土單月確診死亡人數破2000人。國民黨今（14）日召開記者會，前國健署長邱淑媞「新台灣模式」沒有經過專家會議、沒有訂定應變準備計劃，是一個違反傳染病防制法的枉死模式。文傳會副主委何志勇呼籲中央對確診死亡數不要「掩耳盜鈴」，逃不過「超額死亡」的檢驗。

何志勇說，世界衛生組織五月嚴正指出，必須採用超額死亡作為反映新冠疫情真相的指標，也就是以實際死亡人數減去「背景值」所算出的「超額死亡」，來評估疫情直接或間接造成的死亡人數。若依據前副總統、中研院士陳建仁曾引用的「與2019年相比」標準，2021年超額死亡數為7,436人。

何志勇解釋疫情對死亡人數的影響，除了官方認定的「確診死亡人數」外，還包括：一、有確診但衛福部認定並非死於新冠的「認定黑數」；二、感染者沒有被檢驗出確診，卻死亡了，也就是所謂「確診黑數」；三、因醫療資源排擠使得慢性病與其他急症無法得到充分醫療照顧的「陪葬者」。

何志勇表示，《經濟學人》的最新統計模型，是採取較保守的估計，依該模型，則雖然台灣的「累積超額死亡」數是 -2803人，但那是因為2020年採取清零，有「-6490人」的「防疫紅利」，呈現「減額死亡」，但之後就每況愈下。2021年發生的超額死亡人數是1982人，2022年一到五月是1705人，而疫情後的五月份，單月的昂超額死亡人數更是高達2,305人，這樣的趨勢持續下去，2022年的超額死亡數可能高達17,840人。

邱淑媞以跨國比較分析各國疫情死亡與超額死亡之間的關係，台灣確診率的高峰與疫情較輕的新加坡、紐西蘭接近，但死亡率高峰則已超越疫情嚴重的南韓。原因在於前端的快篩不足，導致確診有黑數，直到重症或死亡才診斷出來；根本來不及給藥，死亡率上升。而且，也因感染者不知道自己感染，而繼續傳播，使疫情持續「悶燒」。

邱淑媞說，台灣2020年的超額死亡的確表現不錯，政府有防疫紅利，形同有「存錢」；但是2021年之後超額死亡逐步增加，政府變成在「提錢」，已經快要提空了。「新台灣模式」沒有經過專家會議、沒有訂定應變準備計劃，是一個違反傳染病防制法的枉死模式，既未先把65歲以上長者三劑疫苗打到90%，也沒有為全民備妥免費快篩，疫情開始燒以後又不肯煞車，對於會有多少人感染、多少人死亡、致死率多高，毫無掌握, 搞到百業受創，再花錢紓困，卻不花錢備好可以降低死亡率的免費快篩試劑，這有什麼意義呢？



