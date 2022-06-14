認比陳其邁能幹！76歲楊志良想參選高雄　綠轟：國民黨玩鬼抓人？

▲76歲的前衛生署長楊志良自認比陳其邁能幹很多，更表示只要國民黨有需要，他願承擔。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長人選遲遲未決定，基層也因無「母雞」帶頭漸感焦慮。76歲的前衛生署長楊志良13日受訪自認比陳其邁能幹很多，更表示只要國民黨有需要，他願承擔，今（14）日下午更安排拜訪高雄市議會議長曾麗燕，受到外界關注。不過，楊志良話才一出，就成為綠營箭靶，民進黨高市鳳山市議員參選人蘇致榮直批：「國民黨是在玩蘿蔔蹲還是鬼抓人？不要再把高雄當成聲量提款機。」

楊志良13日在高雄接受電台專訪，被問及若有機會，是否願意為披戰袍對戰陳其邁？楊志良回應，他對高雄有深厚感情，也在高雄買過房子，曾任教於高醫大數十載，若大家認為他適合，會全力以赴，身為終身國民黨員，會尊重黨機制。他更直言，大家都知道他的專業能力比陳其邁好很多，自己曾是台大公衛所所長，而陳其邁是台大公衛所學生。

▲民進黨高市鳳山市議員參選人蘇致榮。（圖／記者賴文萱翻攝）

今天下午，楊志良也安排將拜訪高雄市議會議長曾麗燕，受到外界關注。不過，民進黨高市鳳山市議員參選人蘇致榮就發文狠批，請問國民黨是在玩蘿蔔蹲還是鬼抓人？不是憑空冒出和高雄毫無關係的空降部隊要「承擔」，就是莫名其妙被點名的人在「推卸」。

蘇致榮也直接點名朱立倫，主席什麼時候才要正視高雄呢？不要再把高雄當成聲量提款機狂刷存在感了好嗎？底下引來不少網友留言表示，「我們高雄人不收垃圾」、「楊志良好好養老就好」、「又要下來騙了嗎？」、「以為我們高雄人很好騙」、「空思妄想的空降部隊」。

▲民進黨高雄市議員邱俊憲。（圖／記者吳世龍攝）

民進黨高雄市議員邱俊憲砲轟，今天下午換楊志良要來高雄拜會議會議長尋求支持，從不願意的柯志恩、夾到手的陳玉珍，現在換當過韓國瑜市府防疫總顧問的楊志良，朱不只是頭大，更是顯示出國民黨長期對於北部之外不重視的態度。而楊志良先生，細數過去數年，對於防疫及高雄的發言，更總是充滿了投機與搖擺不定的態度！

邱俊憲批評，在大家推動施打疫苗第二劑時，他帶頭說這樣是違憲；在醫療人員為搶救人命而染疫時，他說沒照SOP就開除醫療人員；在烏克蘭陷入戰亂湧孤兒時，他說要引入當台灣人力補充擴展基因庫；在去年疫情控制良好時，他誇獎指揮中心從不隱瞞疫情受大家信任，現在，他卻帶頭到指揮中心外要公審防疫人員。

邱俊憲表示，國民黨最近不只是在對大家做智力測驗，更是在秀一個百年政黨的下限，「楊先生，這不是老師PK學生的一場試驗，這根本就是一個不正常PK正常的一個選擇，而高雄人會做甚麼決定，我想高雄人的答案應該很清楚了。」

▲高雄市議員林智鴻。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，民進黨高雄市議員林智鴻也發文表示，聽說前衛生署長楊志良，今天要到高雄拜會議長，他問，楊志良身為過去國家最高衛生主管機關的署長，對侯友宜用「哈哈哈」這樣輕蔑的態度，來看待同為衛生最高主管機關同為防疫指揮官的陳時中部長確診，你怎麼看？

林智鴻說，陳時中也是人，侯友宜竟用訕笑的口氣拿確診來開玩笑？用歧視的態度看待確診者，是最錯誤也是最壞的示範！直言楊志良前署長在拜會議長（或表態選高雄市長）之前，是否要先出聲譴責侯友宜？還是你也覺得「哈哈哈」？？？