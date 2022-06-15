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要拼綠地變藍天！張亞中曝選戰策略　「會成立攻擊陳其邁團隊」

▲罷免林昶佐公民團體「清林散昶」選前之夜,張亞中 。（圖／記者李毓康攝）

▲孫文學校校長張亞中。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／綜合報導

國民黨遲未確定高雄市長人選，孫文學校校長張亞中、前衛生署長楊志良日前表態將爭取提名，另外有前副市長李四川、葉匡時、智庫執行長柯志恩被點名，但不論由誰參選，高雄都被藍營視為艱困選區，對此，張亞中表示，參選心態就是要認為自己能做得比陳其邁更好，假如真的要選，會跟市議員進行分工，例如成立攻擊陳其邁的團隊。

藍營高雄市長候選人懸而未決，國民黨秘書長黃健庭日前前往高雄市議會辦「假投票」座談，張亞中說，當天會議全程錄音，據他了解，會中絕大多數的時間都在討論張亞中，而且聲援張亞中的市議員也最多，不過他也說，就算自己排名第一，朱立倫還是可以不理他，「因為朱是黨主席嘛！」

張亞中接著說，黨中央從前幾個月以來，都沒有來找他談過選高雄，反倒是勸進智庫執行長柯志恩、高雄市前副市長李四川等人，但今天要考慮的是要以高雄為優先，還是黨主席需要為優先，都要尊重黨主席的權力。

至於地方議員是否會相挺？張亞中認為，相信都會非常樂意，假如真的被黨中央提名，會跟高雄所有市議員溝通，「看是否歡迎我參選，如果議員們不認同，那我就謝謝大家。」

張亞中提到，他跟高雄也有淵源，例如擔任佛光山理事，學生之中也很多高雄人，自己是不爭隨喜的人，且目前已和3、40個單位包括基層里長等辦過座談會，「如果朱立倫覺得我ok就找我，不適合就找別人，沒什麼關係。」

對於如何挑戰現任市長陳其邁，張亞中表示，參選心態就是要認為自己能做得比陳其邁更好，假如真的要選，會跟市議員進行分工，例如成立攻擊陳其邁的團隊，而自己做為市長候選人，則要提出更宏觀的願景，畢竟做事情不是為了政黨輸贏，讓人民贏才是最重要。

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張亞中陳其邁2022大選國民黨

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