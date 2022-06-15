朱立倫稱九二共識沒共識　洪秀柱翻黨章嘆：國民黨如何走到今天？

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫訪美期間拋出「九二共識是沒有共識的共識」，引發各界議論，對此前國民黨主席洪秀柱翻出陸委會、總統府過去新聞稿及國民黨黨章，並表示，對於如何表述「一個中國」的政治意涵，雙方也保留了創造性模糊的空間，「我們實在難以理解，九二共識何來沒有共識一說？本黨何以一步步走到今天？」

對於兩岸關係的論述，洪秀柱質疑，有那麼困難嗎？近來，關於本黨的兩岸論述、以及對於「九二共識」的討論，又再度成為社會注目的焦點，儘管黨中央出面澄清本黨論述並無改變，卻仍掀起軒然大波，有些支持者困惑、有些支持者憤怒。

洪秀柱認為，無論本黨的兩岸論述怎麼調整，都離不開過去陸委會及總統府的曾經就「九二共識」意涵所公布過的新聞稿、也離不開《中國國民黨黨章》、更離不開《中華民國憲法》。

洪秀柱指出，1992年11月16日，在兩會達成的共識當中，「兩岸堅持一個中國原則」、「共同努力謀求國家統一」即是白紙黑字的歷史事實，其餘的部分，針對如何表述「一個中國」的政治意涵，雙方也保留了創造性模糊的空間，「我們實在難以理解，九二共識何來沒有共識一說？」

對於九二共識之爭，洪秀柱表示，國民黨的黨章清楚寫著本黨要「實現中華民國為自由、民主、均富和統一的國家」；《中華民國憲法》更在增修條文中清楚寫著「為因應國家統一前之需要」。針對國家未來前途，這些白紙黑字的記錄都斑斑可考、清晰可循，「我們實在想不透，論述清楚本黨的兩岸立場，到底有何困難？本黨何以一步步走到今天，被支持者認為已成小綠、分不清楚藍綠的兩岸政策差異？」

洪秀柱提醒國民黨中央，已經有專家指出，美國對台軍售已從防衛性武器轉變為巷戰武器，「我們從中難道無法解讀美國的用意、對台海的策略及意圖嗎？」

洪秀柱表示，過去國共兩黨的齟齬乃來自於制度之爭，然而時移事異，現在兩岸的實力懸殊、中共於改革開放後產生的質變、以及美國的兩岸戰略轉移，本黨都必須有更宏觀的考量、更全面的認識，所謂「親美反共」的言論所引發的軒然大波，縱然或許有被誤解的成分，但倘若本黨的路線一但偏離了正軌，未來兩岸又該何去何從？盼黨中央慎之。