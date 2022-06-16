美國「6個月至5歲」幼兒疫苗最快下周開打　可選BNT或莫德納

▲美國有望在下周開放6個月到5歲的嬰幼兒接種新冠疫苗。圖為美國賓州5歲男童2021年12月5日接種輝瑞BNT疫苗。（資料照／路透）

記者張寧倢／編譯

美國食品藥物管理局（FDA）專家顧問小組於15日投票，一致贊成FDA批准6個月至5歲嬰幼兒可接種輝瑞BNT或莫德納疫苗。另外，美國疾病控制預防中心（CDC）的顧問小組預計將於18日舉行投票。白宮表示，最快可於下周開始接種。5歲以下幼兒是美國目前唯一未獲新冠疫苗接種批准的年齡層。

根據CNN報導，FDA疫苗與相關生物製劑諮詢委員會的21名顧問一致投票贊成，依現有科學證據，接種莫德納2劑疫苗（每劑25微克）或輝瑞BNT的3劑疫苗（每劑3微克），對於6個月至5歲嬰幼兒是「利大於弊」。FDA批准疫苗緊急使用與否，通常會遵循專家小組意見，因此FDA現在即將做出決策。

另外，美國CDC也有自己的疫苗顧問小組，他們預計在周六（18日）針對5歲以下嬰幼兒的疫苗接種建議舉行投票，經CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）簽署後才能開打疫苗。白宮表示，最快可在下周開使為最年幼族群接種新冠疫苗。報導稱，全美估有1700萬名幼兒可獲接種資格。

FDA疫苗諮詢委員會成員、密西根大學醫學院微生物學與免疫學副教授Oveta Fuller談到莫德納疫苗使用時表示，「接種好處似乎明顯大於風險，尤其是對那些去幼兒園或集體托兒所的幼兒來說。」FDA生物製劑評估研究中心主任Peter Marks則說，確診新冠肺炎的兒童住院與死亡人數比疫情前的流感季還高出許多，數據令人擔憂。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》