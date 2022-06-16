　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國「6個月至5歲」幼兒疫苗最快下周開打　可選BNT或莫德納

▲▼美國賓州5歲男童2021年12月5日接種輝瑞BNT疫苗。（資料照／路透）

▲美國有望在下周開放6個月到5歲的嬰幼兒接種新冠疫苗。圖為美國賓州5歲男童2021年12月5日接種輝瑞BNT疫苗。（資料照／路透）

記者張寧倢／編譯

美國食品藥物管理局（FDA）專家顧問小組於15日投票，一致贊成FDA批准6個月至5歲嬰幼兒可接種輝瑞BNT或莫德納疫苗。另外，美國疾病控制預防中心（CDC）的顧問小組預計將於18日舉行投票。白宮表示，最快可於下周開始接種。5歲以下幼兒是美國目前唯一未獲新冠疫苗接種批准的年齡層。

根據CNN報導，FDA疫苗與相關生物製劑諮詢委員會的21名顧問一致投票贊成，依現有科學證據，接種莫德納2劑疫苗（每劑25微克）或輝瑞BNT的3劑疫苗（每劑3微克），對於6個月至5歲嬰幼兒是「利大於弊」。FDA批准疫苗緊急使用與否，通常會遵循專家小組意見，因此FDA現在即將做出決策。

另外，美國CDC也有自己的疫苗顧問小組，他們預計在周六（18日）針對5歲以下嬰幼兒的疫苗接種建議舉行投票，經CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）簽署後才能開打疫苗。白宮表示，最快可在下周開使為最年幼族群接種新冠疫苗。報導稱，全美估有1700萬名幼兒可獲接種資格。

FDA疫苗諮詢委員會成員、密西根大學醫學院微生物學與免疫學副教授Oveta Fuller談到莫德納疫苗使用時表示，「接種好處似乎明顯大於風險，尤其是對那些去幼兒園或集體托兒所的幼兒來說。」FDA生物製劑評估研究中心主任Peter Marks則說，確診新冠肺炎的兒童住院與死亡人數比疫情前的流感季還高出許多，數據令人擔憂。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
快訊／台南人妻弒夫「一刀斃命」！　呆坐現場：忍無可忍
陳時中染疫現況曝光　台大醫：還未完全脫離危險！
縱火9分鐘奪8命！警消未聽見呼救聲　遺體從2樓墜地
升息半碼還1碼今揭曉！一表看懂首購族　每月房貸各增多少
25歲男星被控毆打女友！　行房掐脖狠咬
快訊／孽子縱火8死！　倖存父「臉容憔悴」重返火場畫面曝光
快訊／輪胎行奪8命！陳彥翔燙傷「插管治療中」　點頭坦承縱火
來台2個月就想回家　俄國妹曝感謝中國原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

4歲女童公園誤摸劇毒「大豬草」　長超大水泡三度灼傷！恐怖傷勢曝

北韓又爆「新傳染病」！醫療緊繃　金正恩與愛妻放閃捐藥物

美國「6個月至5歲」幼兒疫苗最快下周開打　可選BNT或莫德納

美軍事首長曝烏東進入「一戰狀態」　俄軍大量傷亡進展極慢

烏東戰場2美國公民失蹤！　驚傳遭俄軍擄獲

675年謎團揭曉！ 新研究曝黑死病源自中亞　商隊118人染疫亡事件

泰國4項同婚法案一讀通過！　有望成為亞洲同婚合法第二國

Fed預期7月再升息3碼！　今升3碼創1994年來最大漲幅

IKEA宣布出售俄羅斯4家工廠！　裁1.5萬名員工

Fed升息3碼抑通膨！　美股激揚303點、台積電ADR漲2.23%

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

BTS防彈宣布「單飛不解散」！　RM吐9年辛酸…惹哭大家

歐告陪同散步跟車討摸　雨中初見即盯上新主人

排灣男被問「騎山豬上課？」　曝光阿公神坐騎：開水牛啦

4歲女童公園誤摸劇毒「大豬草」　長超大水泡三度灼傷！恐怖傷勢曝

北韓又爆「新傳染病」！醫療緊繃　金正恩與愛妻放閃捐藥物

美國「6個月至5歲」幼兒疫苗最快下周開打　可選BNT或莫德納

美軍事首長曝烏東進入「一戰狀態」　俄軍大量傷亡進展極慢

烏東戰場2美國公民失蹤！　驚傳遭俄軍擄獲

675年謎團揭曉！ 新研究曝黑死病源自中亞　商隊118人染疫亡事件

泰國4項同婚法案一讀通過！　有望成為亞洲同婚合法第二國

Fed預期7月再升息3碼！　今升3碼創1994年來最大漲幅

IKEA宣布出售俄羅斯4家工廠！　裁1.5萬名員工

Fed升息3碼抑通膨！　美股激揚303點、台積電ADR漲2.23%

新竹輪胎行縱火1家8死…其中4小孩喪命！他痛斥「孽子燒死家人」

揭開「BA.4、BA.5」4點真面目　醫：更易重複感染

民進黨台北市長誰來選？陳時中一句話　媒體人爆：在鬧脾氣

高雄賓士過彎閃車！動作太猛撞安全島...樹倒車頭毀

女遊客上龍舟自拍被罵爆　廣東網友：破壞我們千百年的傳統！

2把傘看清12年小開男友　她退婚嘆「只會說為我好」！理由曝網讚

快訊／台南人妻弒夫「一刀斃命」！　呆坐現場：忍無可忍…

梅雨再炸1天！氣象局示警「午後這3區迎大雨」　明起放晴溫度狂飆

「英雄」不孤單　你我小小善舉成就無數好事

陳時中仍是「假想敵」　蔡壁如談黨籍：黃珊珊應準備好這一題

男生喇舌「最想被摸的地方」！　調查曝光：女生摸這4部位超火辣

國際熱門新聞

BA.4、BA.5不會只像小感冒　1族群最危險

即／聯準會升息3碼　1994 年以來最大漲幅

22歲孕婦「遭前男友斬首」斷頭丟垃圾桶

韓男花14萬搭商務艙　信用卡牛排配馬鈴薯

IE瀏覽器走入歷史　日本將面臨黑暗期挑戰

675年謎團揭曉！ 新研究曝黑死病源頭在中亞

美聯邦利率40年歷史回顧　大幅升降息原因總整理

Fed升息3碼抑通膨！　美股激揚303點

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

拜登熱線澤倫斯基　宣布加碼297億元軍援烏

美首席防疫專家佛奇確診　打追加劑仍染疫

IKEA宣布出售俄羅斯4家工廠！　裁1.5萬名員工

研究：染Omicron無法增強免疫　防重複感染

Fed升息3碼創28年紀錄　估7月再升3碼

更多熱門

相關新聞

Fed升息3碼創28年紀錄　估7月再升3碼

Fed升息3碼創28年紀錄　估7月再升3碼

美國聯準會（Fed）於台灣時間16日凌晨2點宣佈升息3碼，基準利率升至1.5%至1.75%，為1994 年以來最激進的升息行動。主席鮑威爾（Jerome Powell）會後召開記者會表示，7月開會時可能會宣布再升3碼，以展現對抗通膨的決心。

美首席防疫專家佛奇確診　打追加劑仍染疫

美首席防疫專家佛奇確診　打追加劑仍染疫

美警告中　俄烏問題勿站在歷史錯誤的一邊

美警告中　俄烏問題勿站在歷史錯誤的一邊

拜登熱線澤倫斯基　宣布加碼297億元軍援烏

拜登熱線澤倫斯基　宣布加碼297億元軍援烏

即／聯準會升息3碼　1994 年以來最大漲幅

即／聯準會升息3碼　1994 年以來最大漲幅

關鍵字：

美國5歲以下新冠疫苗幼兒疫苗COVID-19世界疫情BNT莫德納北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」曝女婿身分：比老爸會賺

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

快訊／新竹輪胎行深夜大火7死！縱火嫌疑犯輕傷上救護車

兒子長太不像！人夫掙扎12年驗DNA

新竹8死火警今早最新畫面曝

新竹孽子「不願洗碗」縱火滅門　三代同堂11口8死

遭夫砍脖40歲女星身份疑曝！偶像女團出身

BA.4、BA.5不會只像小感冒　1族群最危險

精子也有最佳保鮮期！最美博士：禁慾3天「射出一堆老人」

輪胎行孽子縱火8死！　Google評價5星零負評

更多

最夯影音

更多
傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚
台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面