Fed預期7月再升息3碼！　今升3碼創1994年來最大漲幅

▲聯準會主席鮑威爾預期，7月再升息3碼，但不期待成為常態。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國聯準會（Fed）於台灣時間16日凌晨2點宣佈升息3碼，基準利率升至1.5%至1.75%，為1994 年以來最激進的升息行動。主席鮑威爾（Jerome Powell）會後召開記者會表示，7月開會時可能會宣布再升3碼，以展現對抗通膨的決心。

綜合外電報導，鮑威爾表示已今日的角度而言，Fed的下一次、也就是7月的會議，可能會再宣布升息2碼或3碼，「我們預期持續升息會是適當舉措。」

鮑威爾指出升息與否仍仰賴繼續觀察相關數據和經濟前景，「明顯地，今天升息3碼的幅度是不尋常的，我也不期待這樣的升息幅度成為常態。」

聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee，FOMC）當天發出聲明，居高不下的通膨反映與疫情大流行、能源價格上漲和更廣泛的價格壓力相關的供需失衡，其中通膨最主要原因來自俄烏戰爭和中國防疫的清零政策，委員此次展示決心，致力於將通膨率恢復到2%的目標。

儘管通膨持續高漲，Fed會議決策官員對接下來幾個月通膨可能逐步降溫仍具有信心，並在聲明中表示看好美國經濟前景，雖然第一季整體經濟活動略降，但似乎已看到回升，近幾個月新增就業強勁，失業率維持在低檔。