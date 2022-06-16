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驚見「颮線」快速逼近！防雷擊強風　午後大雨熱區曝

（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

▲今晨台灣海峽有中尺度對流系統，伴隨弓狀降水回波，是為「颮線」。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（16日）清晨4時30分觀測資料顯示，台灣海峽有中尺度對流系統，伴隨弓狀降水回波，是為「颮線」，快速朝台灣前進，幸好已在其生命末期，持續減弱中；今天滯留鋒影響，各地有局部陣雨或雷雨，仍有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率。

中央氣象局預報員曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，鋒面影響到今天，西半部仍有陣雨或雷雨，其他地區為多雲，各地午後有雷陣雨，其中中部以北、東北部、東部和南部山區有局部大雨發生機率。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

曾昭誠說，周五鋒面向北移動，各地到下周三為多雲到晴，僅南部和台東有零星降雨，午後各地和山區有一點點雷陣雨，但雨量滿少的。至於這是否為今年最後一波梅雨鋒面？他表示，後面還有鋒面的機率不高，但因為還有兩周的時間，可以繼續觀察。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」提到，今晨4時30分觀測資料顯示，台灣海峽有中尺度對流系統，其砧狀雲頂溫度≦－80.2度，伴隨弓狀降水回波，是為「颮線」，快速朝台灣前進，幸好已在其生命末期，持續減弱中；最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天滯留鋒影響，各地有局部陣雨或雷雨，仍有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率。

▼今天天氣仍不穩定。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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