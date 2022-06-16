輪胎行縱火8死！4大人奔2F救孩子嗆暈　樓板燒穿「8遺體墜1樓」

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹市東大路輪胎行昨(15日)晚間10時許傳出火警，屋主次子31歲男子陳彥翔僅因洗碗衝突，竟潑汽油縱火奪走8至親生命。警消事後勘驗火場，現場為2層樓鐵皮建築，1樓為汽修廠區，8名死者全集中在2樓、陳彥翔夫妻的臥室中，由於火勢猛烈燒穿樓板，遺體還墜落1樓處，最後在門口右側被發現。

▲輪胎行火勢猛烈，易燃材質的樓板被燒穿。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方初步了解，起火輪胎行為2層樓鐵皮建物，1樓為汽修廠區，空間開闊，僅有廁所、神明桌、輪胎架等陳設；2樓則是一家三代11口的生活區域，共有6房與1間盥洗室。而火勢最猛烈處也同樣位於2樓，昨夜陳彥翔僅因「誰要洗碗」而與母親發生口角衝突，隨後竟外出購買汽油。

警方指出，當時晚間10點，輪胎行已經打烊，老闆將機車牽進店內門口處停放，而陳彥翔就朝著機車潑灑汽油縱火，火勢因此迅速延燒；而當時4名大人發現起火後，奔上2樓救4個孩子，但因火勢猛烈，4人進到孩子所在的陳彥翔臥室後就被嗆暈，與孩子一同命喪火場。

警方表示，由於輪胎行內1、2樓材質易燃，火勢猛烈燃燒後，樓板被燒穿，因此原本位於2樓居室的8名罹難者，就掉落至1樓地面，最終警消在火勢撲滅後，於輪胎行1樓、靠近門口的右側發現8具遺體。

▼警方推測，4個大人當時奔上2樓救孩子，但不幸嗆暈，與孩子一同殞命。（圖／記者陳凱力攝）