輪胎行次子陳彥翔縱火…一家11口8死！鄰曝：該處都更有產權糾紛

記者游宗樺、莊智勝／新竹報導

新竹東大路一間輪胎行昨(15日)晚間10時傳出火警，釀成屋內一家三代11口8死，幾近滅門；警方調查，屋主次子、31歲男子陳彥翔昨夜因洗碗問題與媽媽爆發爭執，憤而買汽油縱火報復，釀成悲劇。附近鄰居楊姓男子表示，該處之前為眷村用地，先前也曾傳出火警，目前新竹縣府與居民還有都更產權糾紛。

▲新竹市東大路輪胎行昨夜大火。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方調查，陳彥翔長期與家人相處不睦，15日晚間又因洗碗問題與媽媽發生爭吵，事後氣不過竟跑到外面購買汽油返家縱火，由於輪胎行是鐵皮建築，大火瞬間蔓延，將位於二樓的家人全數吞噬，屋內的易燃物品也因火勢而不斷燃燒爆炸。

警消獲報趕抵現場，約30分鐘後才逐漸撲滅火勢，整起火警共釀成8人死亡，包括輪胎行老闆的妻子、女兒、大兒子妻子及二兒子妻子共4名大人，以及二兒子的3個孩子、大兒子未滿1歲的孩子，共計8人，遺體也因大火燒到難以辨識，僅能從體型判斷大人或孩童。

住在附近的鄰居楊男表示，昨夜看到火勢相當猛烈，後來才得知是屋主兒子縱火。楊男指出，該處先前為眷村用地，近幾年也有發生火警，造成一位老榮民死亡，目前該處正在協商都更，縣府與地上住戶有產權糾紛，雙方目前還在商議中，沒想到昨夜竟傳出8死惡火。

楊男也說，這次的大火，真的要感謝消防隊，自己家就在輪胎行隔壁，如果沒有消防人員的救援，火勢早就蔓延燒到他家，「劫後餘生祝福大家。生命可以如此快速的消失，珍惜現在。」

▼楊男透露，該處土地因都更而有產權糾紛。（圖／記者游宗樺攝）