藍營高雄誰出線？張亞中辦公室批國民黨做假民調　「污辱民眾智商！」

▲孫文學校校長張亞中。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／綜合報導

國民黨遲未確定高雄市長人選，孫文學校校長張亞中、前衛生署長楊志良日前表態爭取提名，另外有前副市長李四川、葉匡時、智庫執行長柯志恩被點名，而何啟聖15日以「孫文學校總校長張亞中辦公室主任」的名義在臉書發文表示，國民黨今釋出一份黨內民調，在有意參選的7人中，張亞中排名第5，何痛批，黨中央不惜找公關公司做假民調，「真的以為沒人看得出來嗎？這也太侮辱民眾的智商了。」

何啟聖表示，媒體今日以「黨內流傳」之名，公佈一份民調結果。既無署名執行民調的機構，也沒有公開樣本數，我將它稱為「假民調」，當中聲稱柯志恩排名第一，張亞中的排名倒數第二，還輸給已經表明無意參選的前高雄市議員陳麗娜與黃紹庭，及國民黨立委陳玉珍，僅勝過前高雄市民政局長曹桓榮。

高雄市企業界將在16日舉辦「歡迎張亞中校長參選記者會」，前一天卻流出這份民調，何啟聖批評，這種低劣的操作手法，背後動機，怎不豈人疑竇，書經有云：玩人喪德，玩物喪志，從桃園、苗栗、新竹到高雄，「國民黨真的一定要將一把好牌玩殘不可嗎？」

何啟聖指出，國民黨秘書長黃健庭曾在6月7日與高雄市議員座談並舉行「假投票」，會議中支持張亞中為最高。可能是第一名的張亞中，不是黨中央屬意的人選，因此黃健庭會後隨即表示，要另做參考式民調，「請注意，接下來要做的民調仍僅是參考而已。」

何啟聖表示，桃園風暴看來並沒讓黨中央受到教訓，黨中央為橫柴入灶，強推自己屬意人選，又再引發苗栗、新竹紛亂。看來黨中央在高雄還是要以自己的人選，而不顧民意、黨意，甚而社會的觀感。

何啟聖指出，眾所週知，朱立倫與張亞中理念不同。張亞中一開始就表明尊重黨中央的決定，因此朱立倫以主席身分，大可乾綱獨斷，拒絕張亞中。但是在黃健庭已經展開徵詢作業後，機制既已啟動，就不宜再自以為是了。特別是又為了排除張亞中，安排柯志恩出線，不惜找公關公司做個「假民調」，這就已經有欺騙之嫌了。

何啟聖批評，黨中央這種手法非常拙劣，難道真的以為沒人看得出來嗎？這也太侮辱民眾的智商了。很難想像，這是一個百年大黨會幹出來的事。從桃園之亂開始，到苗栗，新竹再到高雄，這已經不是市長提名人選之亂，而是國民黨是否已經充斥著專擅獨斷與謊言欺騙。

對於高雄市長黨內競爭，何啟聖痛批，這樣的黨，能夠讓黨員信服？能得到選民支持？答案應該是悲觀的，更甚者，將影響全台選情，致使國民黨優秀的地方首長、民意代表錯失為民服務的機會，坐令百姓身陷倒懸而不顧，「回頭吧，黨中央！適可而止，回頭是岸，不要再刷道德底線了！」