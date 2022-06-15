　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營高雄誰出線？張亞中辦公室批國民黨做假民調　「污辱民眾智商！」

▲罷免林昶佐公民團體「清林散昶」選前之夜,張亞中 。（圖／記者李毓康攝）

▲孫文學校校長張亞中。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／綜合報導

國民黨遲未確定高雄市長人選，孫文學校校長張亞中、前衛生署長楊志良日前表態爭取提名，另外有前副市長李四川、葉匡時、智庫執行長柯志恩被點名，而何啟聖15日以「孫文學校總校長張亞中辦公室主任」的名義在臉書發文表示，國民黨今釋出一份黨內民調，在有意參選的7人中，張亞中排名第5，何痛批，黨中央不惜找公關公司做假民調，「真的以為沒人看得出來嗎？這也太侮辱民眾的智商了。」

何啟聖表示，媒體今日以「黨內流傳」之名，公佈一份民調結果。既無署名執行民調的機構，也沒有公開樣本數，我將它稱為「假民調」，當中聲稱柯志恩排名第一，張亞中的排名倒數第二，還輸給已經表明無意參選的前高雄市議員陳麗娜與黃紹庭，及國民黨立委陳玉珍，僅勝過前高雄市民政局長曹桓榮。

高雄市企業界將在16日舉辦「歡迎張亞中校長參選記者會」，前一天卻流出這份民調，何啟聖批評，這種低劣的操作手法，背後動機，怎不豈人疑竇，書經有云：玩人喪德，玩物喪志，從桃園、苗栗、新竹到高雄，「國民黨真的一定要將一把好牌玩殘不可嗎？」

何啟聖指出，國民黨秘書長黃健庭曾在6月7日與高雄市議員座談並舉行「假投票」，會議中支持張亞中為最高。可能是第一名的張亞中，不是黨中央屬意的人選，因此黃健庭會後隨即表示，要另做參考式民調，「請注意，接下來要做的民調仍僅是參考而已。」

何啟聖表示，桃園風暴看來並沒讓黨中央受到教訓，黨中央為橫柴入灶，強推自己屬意人選，又再引發苗栗、新竹紛亂。看來黨中央在高雄還是要以自己的人選，而不顧民意、黨意，甚而社會的觀感。

何啟聖指出，眾所週知，朱立倫與張亞中理念不同。張亞中一開始就表明尊重黨中央的決定，因此朱立倫以主席身分，大可乾綱獨斷，拒絕張亞中。但是在黃健庭已經展開徵詢作業後，機制既已啟動，就不宜再自以為是了。特別是又為了排除張亞中，安排柯志恩出線，不惜找公關公司做個「假民調」，這就已經有欺騙之嫌了。

何啟聖批評，黨中央這種手法非常拙劣，難道真的以為沒人看得出來嗎？這也太侮辱民眾的智商了。很難想像，這是一個百年大黨會幹出來的事。從桃園之亂開始，到苗栗，新竹再到高雄，這已經不是市長提名人選之亂，而是國民黨是否已經充斥著專擅獨斷與謊言欺騙。

對於高雄市長黨內競爭，何啟聖痛批，這樣的黨，能夠讓黨員信服？能得到選民支持？答案應該是悲觀的，更甚者，將影響全台選情，致使國民黨優秀的地方首長、民意代表錯失為民服務的機會，坐令百姓身陷倒懸而不顧，「回頭吧，黨中央！適可而止，回頭是岸，不要再刷道德底線了！」

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
洗完澡挖耳朵！她「刺破耳膜60%」　醫教清耳2招最好用
桃機最大宗10億毒品！4台客返國行李一打開裝「137kg大麻
宋逸民路上「巧遇金鐘視帝」　公開驚喜合照：10多年沒見
快訊／工程車被撞爛削車頭　國3沙鹿段「6連撞翻覆」3人送醫
羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」美翻　女婿身分曝光
民宿洗澡「誤推鏡子」驚見詭異暗房　她想起屋內少1格局嚇傻
精子也有最佳保鮮期！最美博士：禁慾3天「射出一堆老人」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

迪化艦傳官兵確診仍執意出海　海軍澄清：一切按照防疫規定

立陶宛最快9月設在台貿易辦事處　下週還有官員訪台

民進黨砸錢找公關營造台美關係？　外交部：跨黨政府長年作法

藍營高雄誰出線？張亞中辦公室批國民黨做假民調　「污辱民眾智商！」

民進黨列「柯文哲9次辱罵下屬言論」：一個個掐死、嗆警智商

入境檢疫「3+4」今上路！　蔣萬安批政策矛盾：別讓防疫前功盡棄

朱立倫稱九二共識沒共識　洪秀柱翻黨章嘆：國民黨如何走到今天？

徐巧芯抓「bryant780417」北市府IP上班推文　留言內容讓網傻眼

友邦聖露西亞大使拜會監察院　陳菊盼促進人權領域合作

鄭文燦、林智堅合體民調勝出？張善政：到底誰選桃園市長

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

阿嬌、阿Sa「22年沒吵過架」　「組合比夫妻關係難」Jessica狂點頭

10年未有孕送終野貓突發新生命 網友懷萌兒：一定是牠送的福氣

迪化艦傳官兵確診仍執意出海　海軍澄清：一切按照防疫規定

立陶宛最快9月設在台貿易辦事處　下週還有官員訪台

民進黨砸錢找公關營造台美關係？　外交部：跨黨政府長年作法

藍營高雄誰出線？張亞中辦公室批國民黨做假民調　「污辱民眾智商！」

民進黨列「柯文哲9次辱罵下屬言論」：一個個掐死、嗆警智商

入境檢疫「3+4」今上路！　蔣萬安批政策矛盾：別讓防疫前功盡棄

朱立倫稱九二共識沒共識　洪秀柱翻黨章嘆：國民黨如何走到今天？

徐巧芯抓「bryant780417」北市府IP上班推文　留言內容讓網傻眼

友邦聖露西亞大使拜會監察院　陳菊盼促進人權領域合作

鄭文燦、林智堅合體民調勝出？張善政：到底誰選桃園市長

和碩董座童子賢：閉鎖生產非上策　地緣政治影響大、如何脫鉤成難題

曹格被爆分居14年妻　搭機返大馬「鬆口8字母」洩真實狀況

學姐輸了！戴湘儀《愛你》壓到性獲勝　網讚：可愛本人

最後生還者重製曝光…引路人泰絲慘遭阿嬤化　網炸鍋：還我大姊姊

拉文今夏成為自由球員　美媒爆料續留公牛機率高

郭俊麟3.2局失7分　陳偉漢「鐵支」相隔1375天MVP

洗完澡挖耳朵！啵一聲…她「刺破耳膜60%」　醫教清耳2招最好用

桃機最大宗10億二級毒品！　4台客返國8件行李一開「137kg大麻」

吳鳳被諷「很會賺台灣人的錢」！　長文回擊：酸民見不得別人好

台灣之光！中鋼、CIP合資452億中能風場獲國際綠色融資殊榮

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

政治熱門新聞

高登生醫翻版！他起底黑心快篩負責人曾經營小吃

北市府再被抓公務員上班用PTT　留言內容讓網傻眼

日本人吃台灣鳳梨一顆只要22元？　李來希逛超市嚇一跳

阿扁：扁嫂住進長庚　陳其邁致電關切

中國2動作影響重大　矢板明夫：台灣別掉以輕心

快訊／徐國勇今早快篩陽　「原以為是氣喘發作」

柯文哲議會連喊11聲「我錯了」！　女議員罵不下去笑出來

快訊／民進黨桃園市長最快下周提名　今徵詢3位「潛在人選」

賴甘霖神父離世享嵩壽105歲　「來台逾半世紀」陳建仁發文哀悼

對陸貿易依賴創新高！蘇貞昌一句話被打臉

柯文哲怒了！痛批苗博雅「極盡訕笑羞辱」公務員

苗博雅要公務員唸PTT推文　柯文哲痛批：這些國家公務員沒人權嗎？

恩恩案事件始末：恩恩爸要還原什麼？中央、新北立場一次看

誰來當母雞？7月民進黨全代會倒數　北北桃人選呼之欲出

更多熱門

相關新聞

朱立倫稱九二共識沒共識　洪秀柱翻黨章嘆：國民黨如何走到今天？

朱立倫稱九二共識沒共識　洪秀柱翻黨章嘆：國民黨如何走到今天？

國民黨主席朱立倫訪美期間拋出「九二共識是沒有共識的共識」，引發各界議論，對此前國民黨主席洪秀柱翻出陸委會、總統府過去新聞稿及國民黨黨章，並表示，對於如何表述「一個中國」的政治意涵，雙方也保留了創造性模糊的空間，「我們實在難以理解，九二共識何來沒有共識一說？本黨何以一步步走到今天？」

要拼綠地變藍天！張亞中曝選戰策略　「會成立攻擊陳其邁團隊」

要拼綠地變藍天！張亞中曝選戰策略　「會成立攻擊陳其邁團隊」

誰來當母雞？7月民進黨全代會倒數　北北桃人選呼之欲出

誰來當母雞？7月民進黨全代會倒數　北北桃人選呼之欲出

破冰行？羅智強17日合體張善政祈福桃園　下週約見柯文哲

破冰行？羅智強17日合體張善政祈福桃園　下週約見柯文哲

最新民調出爐！蔣萬安面臨3成保衛戰　江啟臣：拉不上4成很危險

最新民調出爐！蔣萬安面臨3成保衛戰　江啟臣：拉不上4成很危險

關鍵字：

張亞中朱立倫柯志恩2022大選

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診

柯以柔婚後才知「老公非建中學霸富二代」！

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

獨／16歲少女打BNT過世死因曝！冰存逾百日終下葬

快訊／今增143人死亡！本土+68939

梅雨彈來了！氣象局發大雨特報

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

今本土+68939例！2縣市破萬

更多

最夯影音

更多
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面