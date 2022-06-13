最新民調出爐！蔣萬安面臨3成保衛戰　江啟臣：拉不上4成很危險

▲黃珊珊、蔣萬安、陳時中是2022角逐台北市長可能人選。（圖／ETtoday資料照片）



記者杜冠霖／台北報導

震傳媒13日發布最新台北市長民調，國民黨立委蔣萬安拿下31.4%支持度、29.0%支持台北市副市長黃珊珊，衛福部長陳時中則獲得24.2%的選民支持；根據該份民調，若綠營改由另林佳龍參選，則黃珊珊會獲得更多泛綠選票、一舉超越蔣萬安，對此，立委江啟臣表示，蔣萬安勢必得想辦法將支持度拉上4成，如果一直保持在3成那就會很危險。

對於該份民調，江啟臣接受資深媒體人黃光芹訪問時指出，該民調突顯出民進黨人選都很弱，兩人支持度皆不到25%，尤其陳時中因為防疫表現導致支持度下降很多；而蔣萬安在兩組民調中皆維持在3成支持度；至於黃珊珊因為防疫、曝光度等方面有賺取到紅利，使支持度出現拉升。

江啟臣分析，在印象分數上，市民對蔣萬安、黃珊珊的分數還不錯，但牽涉到投票行為則會考量到其他多重因素，例如政黨支持、政見差異等等，所以投票行為跟印象分數上會有落差。

江啟臣指出，民進黨若認為自己候選人選情不好，可能會轉而支持黃珊珊，這點是國民黨必須小心的地方，且過去藍綠在北市約各占40%，候選人能拿到4成以上支持度才會比較保險，所以不能小覷黃珊珊目前在選戰中的影響力。

江啟臣表示，現在距離投票還有一段時間、黃珊珊還沒正式宣布參選，且民進黨人選也還沒確定，所以情況還會有所變動，但民調可以看出趨勢，例如陳時中受到防疫影響，林佳龍則是可能受到內部派系牽制，導致民進黨人選支持度高不起來，同時也代表黃珊珊可能會分到不少綠營票，讓其支持度有所攀升。

對於北市選情，江啟臣認為，現在台北市已經不是國民黨的鐵板一塊，市民會看人選投票，而不是看政黨，且目前掌握疫情指揮權跟發言權的人，在選戰中也會有優勢，因為民眾關心疫情大於選情，所以疫情可以說是影響選情的重要變數。