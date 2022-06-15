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台南永福國小畢業典禮有洋葱　香港小學生星星兒小嵐畢業了！

▲永福同班同學和老師們，於16日畢業典禮時和在香港的小嵐視訊連線，讓星星兒小嵐感受到永福同學老師們滿滿的溫情。（圖／記者林悅翻攝）

▲永福同班同學和老師們，於16日畢業典禮時和在香港的小嵐視訊連線，讓星星兒小嵐感受到永福同學老師們滿滿的溫情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年台南市永福第76屆畢業典禮，除受疫情影響之外，也有很多不一樣，在6年的學習過程中，畢業生中視障生盧懷宇，獲得總統教育獎，畢業生星星兒小嵐，在香港升小四時，家人以投資移民的方式到台就讀小學，也順利在永福國小畢業。

▲永福同班同學和老師們，於16日畢業典禮時和在香港的小嵐視訊連線，讓星星兒小嵐感受到永福同學老師們滿滿的溫情。（圖／記者林悅翻攝）

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雖然少了五年級在校生實體參與的祝福，永福國小也都一一事先錄製動人的祝福影片在現場播放！在永福資優且多元情意課程的薰陶下， 六年級同學胡庭睿甫獲得台南市十大傑出兒童，106位畢業生中有近30位考取國中資優班與區域資優方案和音樂藝才班，校方也維持傳統，自籌經費，於畢業典禮時，以「資優書卷獎」和「音樂術科優良獎」來獎勵大放異彩的畢業生們！

更值得一提的是，在永福本屆近10位畢業的特教兒中，視障生盧懷宇獲得總統教育獎，將於8月份進總統府接受蔡英文總統表揚 ，全校也是總動員，大家為他鼓勵加油打氣！

▲永福同班同學和老師們，於16日畢業典禮時和在香港的小嵐視訊連線，讓星星兒小嵐感受到永福同學老師們滿滿的溫情。（圖／記者林悅翻攝）

更特殊的是畢業生星星兒小嵐，在香港升小四時，家人以投資移民的方式到台就讀小學，入學永福國小時並未有特教身分，在永福國小與特教中心多方的協助下，並跨海諮詢時任香港教育大學特教系王立志教授的協助，永福動員起來，以一學期的自閉症巡迴輔導課程的介入和認輔與專輔老師、普教與特教老師的通力合作，以密集的行為觀察和家人的全力支持，在小四的下學期就在台灣順利取得特教身分，讓星星兒小嵐的家人相當感謝也感動，因為學制與特教資源建置的不同，小嵐若要在香港取得特教身份，使用香港政府相關資源，恐要苦等超過2年以上，而在永福以一般鑑定流程就完成，即於小四下學期，也就是二年多前就通過特教中心與國小鑑輔會的鑑定取得特教身份！

▲永福同班同學和老師們，於16日畢業典禮時和在香港的小嵐視訊連線，讓星星兒小嵐感受到永福同學老師們滿滿的溫情。（圖／記者林悅翻攝）

星星兒小嵐的媽媽說，在永福國小3年，感謝很多老師們的協助，小嵐的學習能力大突破，原本幾乎完全坐不住的他，也順利在成大醫院就診，經過醫師的評估在台接受相關治療，最後也可以和同學們一起上他最愛的體育課和資訊課，就算是數學課也沒有問題！日前在這波疫情前，因日夜照顧小嵐的母親身體出現異狀，檢查出腦部有病變需盡快返港治療，揪感心的永福同班同學和老師們，特別在畢業典禮前為小嵐舉辦歡送會，也於16日畢業典禮時和在香港的小嵐視訊連線，讓星星兒小嵐感受到永福同學老師們滿滿的溫情！

永福楊淑晏校長說全體畢業生都要繼續傳傳承「健賢思美」的校訓，一起發現永福的真善美！更值得一提的是，校方也在畢業典禮當天出刊的校刊「永福通訊」和「特教風」中 ，以生命勇士專題的奮鬥故事致贈予永福畢業生，全體畢業生和家長都感謝永福多年來營造的品格教育，讓「每一個孩子都成為無價之寶」！

▲永福同班同學和老師們，於16日畢業典禮時和在香港的小嵐視訊連線，讓星星兒小嵐感受到永福同學老師們滿滿的溫情。（圖／記者林悅翻攝）

最終就在音樂班男團對本屆畢業生的專屬自創曲「奔向樂色」的合唱樂聲中，大家一同期許「永眷築夢造福，福造夢逐雋永！」。

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