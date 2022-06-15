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遨遊布可小星球　台南幼兒閱讀教育優良班級大公開

▲台南市長黃偉哲及教育局長鄭新輝，15日表揚遨遊「布可小星球」台南幼兒閱讀教育優良班級推動優良班級，鼓勵各校（園）教保服務人員持續落實班級師生共讀活動。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲及教育局長鄭新輝，15日表揚遨遊「布可小星球」台南幼兒閱讀教育優良班級推動優良班級，鼓勵各校（園）教保服務人員持續落實班級師生共讀活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

全國首創的台南市幼兒園專屬閱讀平台「布可小星球」Book Little Planet，已於2022年2月10日正式上線，在台南市教育局努力推動下，截至今年5月底已有200間校（園）、436個班級使用，短短3個月內累積逾19286筆閱讀紀錄數，平均每班每週進行3次以上閱讀活動。

市長黃偉哲及教育局長鄭新輝，15日表揚推動優良班級，鼓勵各校（園）教保服務人員持續落實班級師生共讀活動，讓閱讀教育從幼兒園扎根。

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黃偉哲市長表示，台南市是全國唯一公立幼兒園每週至少3次師生繪本教學的城市，為了扎根幼兒閱讀素養，台南市於2022年2月創建「布可小星球」閱讀平臺，並開發「小布」及「小可」兩位主角，3個多月來在許多幼教伙伴與家長的支持下，每天陪同幼生「閱讀遊世界」，有助於從小培養閱讀興趣，讓每一本精選的好書，都能成為啟發幼兒智慧的養分。黃偉哲市長也宣布，因推動成果獲肯定，下學年將從公幼延伸至非營利及準公共幼兒園。

教育局鄭新輝局長表示，閱讀需要從小培養，透過老師的引導，學會如何閱讀，由師生共讀中學習知識、激發思考及語言表達。幼兒閱讀素養啟蒙自家庭及幼兒園，透過「布可小星球」網頁平台的設計，有系統的引導幼教師生共讀200本好書，逐步養成幼生的閱讀動機及理解能力，也為銜接國小教育做好啟蒙教育的基礎。

教育局表示，為鼓勵幼兒園教師把閱讀活動融入日常活動中，讓幼兒將閱讀學習當作生活的一部份，本學期首度辦理優良班級評選活動，推舉大灣附幼SWEET LOVE袋鼠班、羚羊班及花鹿班、崇學附幼企鵝班、安平附幼寶貝班、安順附幼蘋果班、玉豐附幼、北寮附幼、第三幼兒園蘋果班及葡萄班、第四幼兒園大同分班果凍班、歸仁幼兒園星星班及白雲班等13班，入選為閱讀優良班級，15日特別請黃偉哲市長及鄭新輝局長出席頒獎，贈送每班小布、小可兄妹的人偶布枕，讓教師運用於後續閱讀推動上，肯定老師的努力和用心陪伴。

安平國小校長林泓成表示，藉由布可小星球的閱讀活動，教師以繪本引發幼兒學習動機，讓幼兒累積大量閱讀經驗，幼兒不僅享受自由閱讀的樂趣，也將繪本經驗帶入學習中，發展出多元的創作思維，讓幼兒在校園的生活，就像悠遊在快樂的繪本小星球上！

第三幼兒園園長林貴香表示，班級教師運用不同時段安排共讀時光，幼兒透過聆聽與提問、圖像記錄、學習區分享，漸漸喜歡每次的布可小星球繪本共讀。此外，幼兒亦可借回繪本與家長分享。從學校的學習引導，帶領幼兒影響家長，共同學習一項有意義的活動，讓親師生共同成長。

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