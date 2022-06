大班畢業「錄30秒英文感言」　爸擬稿嘆：折磨家長！網看完笑噴

▲示意圖,與本文無關。(圖/記者李毓康攝)

記者周亭瑋/綜合報導

一名父親日前收到幼兒園通知,表示孩子即將畢業了,要請家長協助寶貝,錄製約30秒的英文感言,並附上文字檔;對此,他默默擬出短稿,也不禁苦笑直呼「這是在折磨家長?」

這名父親在「爆廢公社」曬出幼兒園通知單,表示孩子就要從大班畢業了,寶貝和老師們都非常不捨,也因疫情使得畢業典禮有所改變,為了讓寶貝們擁有美好的回憶,希望家長能協助完成兩件事,其一是錄製30秒的畢業感言及祝福,內容以英文表達,並附上文字檔,然後再提供一張電子檔的嬰兒照。

對此,他驚呆直呼,「天啊,現在讀幼兒園還要那麼折磨家長嗎?對於英文程度只有I go to school by bus.跟This is a pen.的我而言,真的很困難。」

▲校方希望家長能協助孩子,錄製英文版畢業感言。(圖/翻攝自爆廢公社)

不過,雖然有所怨言,原po還是默默擬出短稿,並向廣大網友求救,「能幫我看看我擬的稿,文法跟用字有無出錯嗎?急...在線等。」

這段畢業感言中主要表達,即將要畢業的他,想在離開學校前談談自己的感受,在這間學校學習,對他來說非常有趣和有意義,過去的三年裡,也了解到用功讀書和接受挑戰的重要性,相信這些對未來的生活都是很有幫助的。(編按:已修改語意不順的部分)

▲爸爸努力擬出一篇英文短稿。(圖/翻攝自爆廢公社)

看完這段畢業感言,許多網友忍不住笑回,「先不說寫得好不好,對幼兒生來說,也太難唸了吧」、「這國中程度了吧」、「你要不要先問小朋友想說什麼,再幫他翻譯就好」、「唱一首ABC字母歌結束這回合就好」、「直接站上台講台語吧」、「第一句大家好,中間微笑停頓,最後一句謝謝大家」。

好笑的是,更多網友打趣道,「我幼稚園還在apple、banana」、「我幼兒園還在切橡皮擦分同學」、「我幼稚園就忙著從鞦韆上摔下來了,到現在英文程度還在I am a pen.」。另外,也有熱心網友幫忙修改語句,讓全文更為順暢。

