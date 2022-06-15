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大班畢業「錄30秒英文感言」　爸擬稿嘆：折磨家長！網看完笑噴

幼兒園,兒童,小孩,小朋友,家長（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名父親日前收到幼兒園通知，表示孩子即將畢業了，要請家長協助寶貝，錄製約30秒的英文感言，並附上文字檔；對此，他默默擬出短稿，也不禁苦笑直呼「這是在折磨家長？」

這名父親在「爆廢公社」曬出幼兒園通知單，表示孩子就要從大班畢業了，寶貝和老師們都非常不捨，也因疫情使得畢業典禮有所改變，為了讓寶貝們擁有美好的回憶，希望家長能協助完成兩件事，其一是錄製30秒的畢業感言及祝福，內容以英文表達，並附上文字檔，然後再提供一張電子檔的嬰兒照。

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對此，他驚呆直呼，「天啊，現在讀幼兒園還要那麼折磨家長嗎？對於英文程度只有I go to school by bus.跟This is a pen.的我而言，真的很困難。」

▲大班畢業「錄30秒英文感言」　爸擬稿嘆：折磨家長！網看完笑噴。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲校方希望家長能協助孩子，錄製英文版畢業感言。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過，雖然有所怨言，原po還是默默擬出短稿，並向廣大網友求救，「能幫我看看我擬的稿，文法跟用字有無出錯嗎？急...在線等。」

這段畢業感言中主要表達，即將要畢業的他，想在離開學校前談談自己的感受，在這間學校學習，對他來說非常有趣和有意義，過去的三年裡，也了解到用功讀書和接受挑戰的重要性，相信這些對未來的生活都是很有幫助的。（編按：已修改語意不順的部分）

▲大班畢業「錄30秒英文感言」　爸擬稿嘆：折磨家長！網看完笑噴。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲爸爸努力擬出一篇英文短稿。（圖／翻攝自爆廢公社）

看完這段畢業感言，許多網友忍不住笑回，「先不說寫得好不好，對幼兒生來說，也太難唸了吧」、「這國中程度了吧」、「你要不要先問小朋友想說什麼，再幫他翻譯就好」、「唱一首ABC字母歌結束這回合就好」、「直接站上台講台語吧」、「第一句大家好，中間微笑停頓，最後一句謝謝大家」。

好笑的是，更多網友打趣道，「我幼稚園還在apple、banana」、「我幼兒園還在切橡皮擦分同學」、「我幼稚園就忙著從鞦韆上摔下來了，到現在英文程度還在I am a pen.」。另外，也有熱心網友幫忙修改語句，讓全文更為順暢。

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