　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2022食育力城市大調查　台南拿下「教育與文化」分項冠軍

▲《食力foodNEXT》公布「2022食育力城市大調查」結果，台南市在全國各縣市中拿下「教育與文化」分項排行榜冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲《食力foodNEXT》公布「2022食育力城市大調查」結果，台南市在全國各縣市中拿下「教育與文化」分項排行榜冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

《食力foodNEXT》公布「2022食育力城市大調查」結果，台南市在全國各縣市中拿下「教育與文化」分項排行榜冠軍，較去年一舉上升7名。

市長黃偉哲表示，台南是美食之都，不僅要重視食安，更要重視食農教育，在「食在地、吃當季」的理念下，與廚工、營養師規劃餐點食材，讓學生透過營養午餐認識食材背後的產地與文化。為了達成食農理念，黃偉哲也強調，台南近年積極建置中央廚房，並增聘校園營養師，提供周遭學校更安全與營養的午餐供應。

《食力foodNEXT》指出，「教育與文化」分項排行榜依據10大指標評比，分別是「校園營養師師生比」、「上傳至食農教育平台上的教案比例」、「是否架設食育資源及營養午餐網站」、「食農教育推廣計畫得獎學校比例」、「家內食物佔整體飲食費用比例」、「潔牙微電影觀摩比賽優勝比例」、「採用民間（全國性基金會）教材學校數量／縣市國中小學校數」、「大享食育協會臺灣學校午餐大賽得獎學校比例」、「灃食公益飲食大化教育基金會SUPER校廚大賽得獎學校比例」、「食農教育傑出貢獻獎選拔獲獎比例」。

▲《食力foodNEXT》公布「2022食育力城市大調查」結果，台南市在全國各縣市中拿下「教育與文化」分項排行榜冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市從2020年起就結合台南在地食材規劃主題教學影片，透過學校午餐教育資訊網分享「餐前5分鐘」影片，提供營養師、老師利用午餐用餐前的5分鐘播放影片搭配講解，有效利用零碎時間讓孩童接受食育知識。

2022年4月三讀通過《食農教育法》，農委會已喊出將編列10億預算在食農教育推動上，而作為食育推廣第一線的校園營養師人力不足一直是全台食育推動一大問題。根據《食力》調查，7成以上的營養師認為食育推廣人力大不足，「人不夠」、「專業不足」一直是食育推動的一大難題，全台有3分之2縣市的校園營養師超負荷；台南市共聘有75校園營養師，營養師生比位居全台第2，在食育推廣專業人力上是資優生縣市。

同時，台南市在線上食育資源平台或是食育相關教案比賽得奬結果都有不錯的成績，尤其是在口腔衛生教育相關的「2021潔牙微電影觀摩比賽」中，台南市一舉入圍10項、為全台之冠。

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
波特王火爆開罵：說謊我不得好死！　10證據打臉前公司
獨／16歲少女打BNT過世死因出爐！　冰存逾百日終於下葬
才剛賠千萬！「台積電鐵粉」再砸3億買590張　瞬間又虧103
獨／跑山獸熱愛山林卻陷4年纏訟　台籍妻：盼他別對台灣人失望
快訊／國家警報響了！　梅雨彈狂炸「9縣市大雨特報」
婆媳大戰！她狂罵：頭殼裝大便　下場慘爆
國道警舉槍自戕命危　基層秀截圖喊霸凌！關鍵畫面竟選擇性消失

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強化台東義消火搶救災力！　38義消用汗水淚水拼得火搶班證照

台東考照上駕訓班...學費補助大優惠　還有機會把iPhone帶回家

615警察節！沈慧虹謝謝警察和警眷讓大家平安幸福

蘭嶼鄉中油加油站首設機車排氣檢測　到檢率倍數成長

蕭府王爺聖誕千秋　沈慧虹赴水田乾德宮祝壽

615警察節西螺太平媽贈「BoBi衫」　北港警獲贈秘錄神器

2022食育力城市大調查　台南拿下「教育與文化」分項冠軍

新竹市荔枝節「豐荷日荔採果趣」6／18開跑　以行動支持在地果農

長者車禍肇事死亡率近3成　屏東警社區宣導護老交通

台東海端國小重建教師宿舍動土　盼給偏鄉教師安全授課環境

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

阿嬌、阿Sa「22年沒吵過架」　「組合比夫妻關係難」Jessica狂點頭

強化台東義消火搶救災力！　38義消用汗水淚水拼得火搶班證照

台東考照上駕訓班...學費補助大優惠　還有機會把iPhone帶回家

615警察節！沈慧虹謝謝警察和警眷讓大家平安幸福

蘭嶼鄉中油加油站首設機車排氣檢測　到檢率倍數成長

蕭府王爺聖誕千秋　沈慧虹赴水田乾德宮祝壽

615警察節西螺太平媽贈「BoBi衫」　北港警獲贈秘錄神器

2022食育力城市大調查　台南拿下「教育與文化」分項冠軍

新竹市荔枝節「豐荷日荔採果趣」6／18開跑　以行動支持在地果農

長者車禍肇事死亡率近3成　屏東警社區宣導護老交通

台東海端國小重建教師宿舍動土　盼給偏鄉教師安全授課環境

「假謝金河」誆投資詐騙千萬　退休婦被坑700萬老本

夏季抗痘作戰開跑！臉部痘、頭皮痘、身體痘通通有解

富樂快篩通過美國FDA就是中國製　她氣炸：整個衛福部都是菜英文？

波特王火爆開罵：說謊我不得好死！　「10證據打臉前公司」6年欠款10次

高雄校園疫情「維持千例」線上教學至暑假？　陳其邁兩難了

泌尿醫師揭陰莖變小4原因　「太少用」也是其中之一

後遺症害慘人！25%長新冠患者「無法繼續工作」　5%遭解雇

柴犬偷跑出去玩...嬤自責整晚沒睡　隔天「自己認路回家」超心虛

搶救19隻失親小雨燕　屏科大野生動物中心開啟「餵食車輪戰」

《夏娃》徐睿知演復仇女照樣優雅　靠這3秘訣讓男主角淪陷

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

地方熱門新聞

阿里山公路驚見無人機車奔馳

澎湖400年古井　國產局竟控「竊占國有地」

即／中壢2天內2火警！商店起火家具、骨董狂燒

搜救人員架設垂降救回

65歲中風婦染疫　6天後病死護理之家

即／台電大潭電廠工地鷹架倒塌　6男遭壓傷

南警首日即查扣3輛拼裝微型電動自行車

台南芒果即將開賣

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

桃園開設26處接種站　推長者第4劑接種

南投縣發1萬8726劑公費快篩試劑予公務員

台東縣全數回收富樂快篩試劑　將退回廠商

八色鳥故鄉產業道路雜草橫生　砲測中心派員清理

地政所短命徵才公告 1人報名錄取

更多熱門

相關新聞

台南芒果即將開賣

台南芒果即將開賣

每年6月下旬至7月為台南芒果盛產期，台南市政府今年將持續以內銷、外銷及多元加工等產銷策略穩定芒果市場，市長黃偉哲表示，受到異常氣候影響，今年台南芒果產量銳減，消費者如果想吃甜度高、香氣濃郁、品質佳的台南芒果，趕緊把握機會搶先預購。

鴻仲生物科技及豐成建設捐贈物資

鴻仲生物科技及豐成建設捐贈物資

高粱、大豆災損15日起現金救助申請

高粱、大豆災損15日起現金救助申請

台南確診+6288名

台南確診+6288名

台南市安南區發生住宅火警

台南市安南區發生住宅火警

關鍵字：

食育力城市調查台南教育文化冠軍

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

柯以柔婚後才知「老公非建中學霸富二代」！

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

快訊／今增143人死亡！本土+68939

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

更多

最夯影音

更多
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面