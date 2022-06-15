2022食育力城市大調查　台南拿下「教育與文化」分項冠軍

▲《食力foodNEXT》公布「2022食育力城市大調查」結果，台南市在全國各縣市中拿下「教育與文化」分項排行榜冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

《食力foodNEXT》公布「2022食育力城市大調查」結果，台南市在全國各縣市中拿下「教育與文化」分項排行榜冠軍，較去年一舉上升7名。

市長黃偉哲表示，台南是美食之都，不僅要重視食安，更要重視食農教育，在「食在地、吃當季」的理念下，與廚工、營養師規劃餐點食材，讓學生透過營養午餐認識食材背後的產地與文化。為了達成食農理念，黃偉哲也強調，台南近年積極建置中央廚房，並增聘校園營養師，提供周遭學校更安全與營養的午餐供應。

《食力foodNEXT》指出，「教育與文化」分項排行榜依據10大指標評比，分別是「校園營養師師生比」、「上傳至食農教育平台上的教案比例」、「是否架設食育資源及營養午餐網站」、「食農教育推廣計畫得獎學校比例」、「家內食物佔整體飲食費用比例」、「潔牙微電影觀摩比賽優勝比例」、「採用民間（全國性基金會）教材學校數量／縣市國中小學校數」、「大享食育協會臺灣學校午餐大賽得獎學校比例」、「灃食公益飲食大化教育基金會SUPER校廚大賽得獎學校比例」、「食農教育傑出貢獻獎選拔獲獎比例」。

台南市從2020年起就結合台南在地食材規劃主題教學影片，透過學校午餐教育資訊網分享「餐前5分鐘」影片，提供營養師、老師利用午餐用餐前的5分鐘播放影片搭配講解，有效利用零碎時間讓孩童接受食育知識。

2022年4月三讀通過《食農教育法》，農委會已喊出將編列10億預算在食農教育推動上，而作為食育推廣第一線的校園營養師人力不足一直是全台食育推動一大問題。根據《食力》調查，7成以上的營養師認為食育推廣人力大不足，「人不夠」、「專業不足」一直是食育推動的一大難題，全台有3分之2縣市的校園營養師超負荷；台南市共聘有75校園營養師，營養師生比位居全台第2，在食育推廣專業人力上是資優生縣市。

同時，台南市在線上食育資源平台或是食育相關教案比賽得奬結果都有不錯的成績，尤其是在口腔衛生教育相關的「2021潔牙微電影觀摩比賽」中，台南市一舉入圍10項、為全台之冠。