屏東+3150　住宿型長照、老人福利機構6／15起打第4劑

▲縣長潘孟安到仁愛國小關心學童友施打疫苗情形 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(15)日新增3150例本土確診個案，6-11歲莫德納疫苗第二劑校園施打作業同日啟動，首日有8所學校627位學童施打，縣府教育處及衛生局預計17日完成所有校園施打作業，已要求各校15日中午前彙整家長同意書，以利後續安排。

縣府指出，兒童疫苗第二劑校園施打作業分二階段進行，第一階段為6月15日至17日，開放6-11歲莫德納兒童疫苗，符合資格者約有12971人。15日適逢國小畢業典禮，各校施打作業從上午陸續展開，讓畢業生參加典禮後就可以施打，首日有佳冬鄉玉光國小、枋寮鄉枋寮國小、屏東市仁愛國小、內埔鄉泰安國小、僑智國小、新圍鄉瓦瑤國小、鹽埔鄉鹽埔國小施打，計627人。

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潘孟安縣長上午也到屏東市仁愛國小關心學童施打疫苗情形，他感謝學校及家長配合，校園疫苗施打作業預計在6月17日全部完成，各校施打順序都公告在衛生局網站。

縣府預計16日繼續施打81所學校5712人，二日共計89校6339人施打，還有78所學校安排在17日完成，教育處已要求學校在15日中午前彙整家長同意書，以利統計施打人數進行相關安排；如無法全部施打完畢，則預留18日上午時間入校施打。

第二階段校園施打作業為6月27日至30日，開放5-11歲輝瑞兒童疫苗(BNT)，統計約有20400人符合資格；而5-6歲私幼以及未能在校接種的孩子，可至衛生局官網查詢合約院所時段預約施打。此外，屏東縣住宿型長照及老人福利機構，也自15日起安排醫療院所進入為長輩施打第四劑。

截至6月15日，縣內居家隔離現管人數3971人，解除隔離：1492人；居家照護累計71596人，解除58337人，現管13259人。6月15日公告確診3150人中2842人快篩陽判確診，佔確診量的90.2%，其中醫院研判951例佔33.5%，基層診所研判1891例66.5%