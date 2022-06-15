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快訊／首例青少年MIS-C！13歲男童染疫一個月後「連燒4天」送急診

▲▼指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增392例中重症，當中確認3例兒童多系統發炎症候群(MIS-C)，包含確認首例青少年MIS-C。該案為13歲男童，5月初確診新冠，6月初再次發燒，連續4天後出現紅疹、結膜炎等症狀送急診，確認為MIS-C，目前在一般病房治療。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今年國內累積本土病例297萬5309人，當中有286萬4190人為輕症，輕症比例99.63%，中重症累積11119例，重症中有3693死。今日新增中重症通報中重症392例當中227例中症、165例重症；重症個案當中其中有5例為兒童、青少年，分別是3起MIS-C、1例腦炎、1例細支氣管炎（肺炎）。

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MIS-C個案中有首例青少年確診，羅一鈞說明，該案為13歲男童，沒有慢性病史，接種兩劑BNT，5月3日確診，當時發燒兩天；6月6日又開始發燒到39.4，持續4天，6月10日出現全身紅疹，結膜炎、喉嚨痛、咳嗽、腹瀉、腹痛、頭痛、頭暈、胸悶、喘，6月11日到急診，抽血檢驗發炎指數增高，經評估為MIS-C，目前在一般病房治療。

另2例MIS-C是5歲男童與10歲女童，沒有慢性病史，都沒打疫苗，分別在5月初、中旬確診，隔2~5週出現發燒、紅眼症狀，就醫診斷為MIS-C目前都在一般病房，血壓穩定，沒有呼吸困難。

▲▼6/15今年以來本土疫情分析。（圖／指揮中心提供）

▲今年以來本土疫情分析。（圖／指揮中心提供）

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